Maribel Guardia recuerda a Edith González compartiendo una foto inédita de la fallecida actriz

Maribel Guardia recordó su amistad con la fallecida actriz Edith González compartiendo una fotografía inédita en la que ambas aparecen sonrientes, con lo que generó la reacción de miles de seguidores de redes sociales que destacaron la belleza de ambas.

La actriz de origen costarricense, quien actualmente se encuentra disfrutando del éxito de la telenovela de TelevisaUnivision ‘Corona de Lágrimas 2’, causó revuelo dentro de su perfil oficial de Instagram, pero en esta ocasión no se trató de uno de sus acostumbrados destapes en los que se muestra con diminutos bikinis o ajustados conjuntos deportivos, sino que cautivó con una foto del recuerdo en la que apareció con su inolvidable amiga, Edith González, quien falleció en junio de 2019 tras una lucha contra el cáncer de ovario.

En la instantánea que fue sacada del baúl de los recuerdos, ambas famosas aparecen disfrutando de lo que parece un día de trabajo juntas, pues posando abrazadas y muy sonrientes desde un camerino, demostraron lo bien que la pasaban cada que coincidían.

“#tbt con la inolvidable @edithgonzalezmx1 Una mujer llena de virtudes, inteligente, culta, bella. Una madre extraordinaria y una de las mejores actrices de México. Suspiros al cielo”, escribió Maribel Guardia como descripción a la emotiva publicación.

Como era de esperarse, la imagen que fue compartida el pasado jueves logró provocar la nostalgia de miles de seguidores, quienes la calificaron con más de 9 mil “me gusta”, además de hacerle llegar mensajes en los que halagaron la belleza de ambas.

“Que palabras tan bonitas Maribel realmente eres una mujer maravillosa y con mucho talento”, “Bella foto hermosas qué bonito que recuerden a la Güera así de bonito”, “Qué bello saber que la tienen presente”, “Las dos son maravillosas? Triste que nuestra Edith se fue tan temprano”, “Edith sigue viva en mi corazón ¡Gracias por esto, querida Maribel!”, “Bellos momentos e inolvidables recuerdos”, “Bellísimas esas dos mujeres”, escribieron algunos usuarios.

Y es que Maribel Guardia siempre ha recordado a Edith González como una mujer ejemplar quien no solamente dejó huella como actriz, por lo que en cada ocasión que se le presenta comparte su opinión e incluso ha salido a defenderla, como cuando Niurka aseguró que Edith González le hizo la vida imposible cuando trabajaron juntas en la telenovela ‘Salomé’, a lo que la costarricense no pudo quedarse callada.

“Conmigo Edith fue una reina, una dama toda la vida, una chica tan inteligente y tan brillante, tan linda, tan inteligente y distinguida, no sé, es que no puedo más que hablar bellezas de Edith, yo no soy Niurka, Niurka es Niurka, pero mi experiencia con Edith fue muy bonita y la recordaré siempre con un gran cariño y con mucho respeto”, comentó la también conductora para el programa ‘Sale el Sol’.

