¿Qué es el Roxadustat?, la sustancia prohibida a la que Simona Halep dio positivo

La tenista número nueve del Ranking Mundial de la ATP, la rumana Simona Halep, fue suspendida por dopaje. La sustancia encontrada en su organismo es Roxadustat, la cual está directamente ligada a la categoría de la EPO por la Agencia Mundial Antidopaje, y la misma ayuda a mejorar la oxigenación de la sangre.

El Roxadustat es un medicamento que se utiliza para tratar la anemia, el mismo aumenta la creación de eritropoyetina y estimula la aparición de hemoglobina y glóbulos rojos. Este medicamento es habitualmente utilizado en pacientes que requieren tratamiento de diálisis. Todas estas características hacen que dicha sustancia se encuentre prohibida en cualquier competencia deportiva.

¿Cómo se toma el Roxadustat?

Esta sustancia por la cual han suspendido a la tenista rumana Simona Halep se ingiere mediante una pastilla, la misma ayuda a mejorar en el rendimiento debido a que estimula el aumento del nivel de oxígeno en sangre. Este aumento trae como consecuencia una mayor resistencia física y aeróbica. En conclusión reduce el cansancio del atleta en los entrenamientos o en los eventos de alta competencia.

Todo esto lleva a que el Roxadustat, también llamado FG-4592, se encuentre entre la lista de sustancias prohibidas por la Agencia Mundial Antidopaje.

Ante estos señalamientos la tenista rumana pidió un contraanálisis el cual ya fue realizado. La muestra con la sustancia prohibida fue tomada en el pasado US Open. Un caso similar ocurrió hace casi seis años con la rusa Maria Sharapova, cuyo consumo de meldonium fue detectado en el Open de Australia de 2016. La popular tenista también recibió las sanciones correspondientes al caso.

El juego más difícil para Simona Halep

Para Simona Halep este es sin duda alguna el juego más duro de su vida y así lo hizo saber en un comunicado en el que asegura luchará hasta el final por aclarar la verdad demostrar que la cantidad que le detectaron fue realmente pequeña’.

“No es por los titulos ni el dinero, sino por la historia de amor con el tenis que he mantenido durante 25 años”, finalizó la ex número 1 del tenis. Sin lugar a dudas es un duro golpe para la tenista rumana que se encuentra posicionada entre las 10 mejores del mundo y cuya trayectoria la ha colocado a pelear siempre por títulos importantes.

