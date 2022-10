Biden no cree en las encuestas donde votantes confían en republicanos para manejar la economía

El presidente Joe Biden no está de acuerdo con las encuestas que muestran que los votantes confían más en los republicanos para manejar la economía que en los demócratas, y lo rechazó por completo al decir que no cree en esos resultados.

Durante una entrevista en MSNBC, sobre los ataques que ha tenido con respecto a los proyectos que ha presentado y en su gran mayoría es por parte de los republicanos. Además rechazó por completo las encuestas que muestran una ligera ventaja del partido oponente en las votaciones.

Jonathan Capehart de MSNBC, cuestionó al primer mandatario con respecto a la inflación y economía del país y además de los resultados de las estadísticas que no son favorables para su partido.

“Bueno, antes que nada, no estoy seguro de las encuestas“, fue la primera reacción del presidente ante la pregunta.

“Porque la forma en que las personas realizan las encuestas hoy en día es difícil; el 90% de ellas es que tienes un teléfono al que tienes que llamar siete veces para que alguien conteste el teléfono, número uno”, comentó

Y continuó: “Número dos, mucho de lo que hemos hecho y hemos aprobado aún no se ha activado. Por ejemplo, tenemos todo este dinero para reconstruir carreteras, puentes, Internet, etc., pero llevará tiempo. No sucederá de la noche a la mañana”.

Joe Biden le dio una explicación al periodista con respecto a las propuestas que emiten y el tiempo que cada una tiene para que se desarrollen.

“No es que aprobamos una ley y, de repente, las carreteras y los puentes funcionan. No es como si estuviéramos en una posición en la que decimos que ningún adulto mayor, lo que hacemos, tendrá que pagar más de $ 2,000 al año por los costos de sus medicamentos. Todavía no se ha activado. No se activa hasta el próximo año”.

Una nueva encuesta elaborada por Politico-Morning Consult que se realizó del 14 al 16 de octubre demostró que el 81 % de los encuestados señaló que la economía será un factor importante en su voto, mientras que el 80 % apuntó lo mismo, pero sobre la inflación. Lo que prácticamente son 8 personas de cada 10 reflejan su preocupación por estos dos problemas.

El presidente aseguró que está trabajando para que las familias no tengan que pasar por tantos problemas porque no les alcanza para comprar alimentos, medicamentos o pagar sus alquileres. Además mantuvo la esperanza de que los votantes rechazarán la agenda republicana con su ayuda en la campaña electoral.

“Estas últimas semanas lo que estoy haciendo es decir esto. Es para lo que estamos, esto es para de lo que están, y tomar una decisión y votar. Y creo que la gente se presentará y votará como lo hicieron la última vez”, dijo Biden.

La estadística mencionada anteriormente arrojó que el 46 % confía más en los republicanos en la economía, en comparación con el 39 % que dijo lo mismo de los demócratas.

Por su parte, la última encuesta que realizó Fox News que fue publicada a principios de esta semana muestra a Joe Biden por debajo por el manejo de la economía, ya que el 62 % no esta de acuerdo por el 35 % que si lo aprueba y con respecto a la inflación el 29 % está de acuerdo contra el 67 % que no confía.