Cazzu, novia de Christian Nodal, habla sobre haber sido segregada

La cantante argentina, Cazzu, quien en las últimas semanas ha levantado sospechas de un posible embarazo con su novio, el mexicano Christian Nodal, ahora dio de qué hablar al confesar que durante su juventud, cuando iniciaba su carrera como cantante, había sido discriminada en su natal Argentina.

De acuerdo con un video viralizado recientemente, pero grabado hace un año, desde muy joven Cazzu fue el blanco de las críticas y comentarios de algunas personas, debido a que es de la región de Jujuy, zona al norte de Argentina que colinda con Bolivia.

?Creo que es algo que nadie está muy libre, no importa cuál sea el motivo, siempre existe un motivo para que alguien discrimine, pero en mi caso yo estuve mucho tiempo en la cumbia, me cambié de género, vengo de Jujuy y es un poco motivo de discriminación, no sólo en Buenos Aires?, comentó Cazzu.

La cantante reveló que los argentinos tienen un tema con los Bolivianos, por lo que ella al vivir casi en la frontera tenía algunas características o rasgos que simulaban un poco a los Bolivianos, como un acento diferente, siendo este uno de los principales motivos por los que la segregaban.

?Pasa por el acento, me parece y ofensivo eso de: ?¿Puedes volver a decir lo que dijiste? porque tu acento me gusta mucho, respecto a lo físico, nosotros estamos en un lugar donde ser hegemónico es un poco importante y creo que el bullying más grave está en las redes sociales?.

Así mismo, en el video del programa ?Podemos Hablar?, la cantante argentina detalló que a lo largo de su carrera, y sin importar que hubiera cambiado de género, ya que incursionó en la música con las cumbias y ahora rapea, la famosa ha sido señalada por ser mujer.

?Lo sentí mucho por ser mujer, tiene más exigencias y lo siento más en Argentina por cuestión de donde vengo, por ser del norte, nosotros estamos en el límite con Bolivia y la Argentina tiene una guerra racial con Bolivia bastante jodida y más cuando estás más cerca. Es muy importante la diferencia entre el boliviano y el argentino y creo que de repente Argentina tiene un tema del racismo contra Bolivia, hay algo con Bolivia?, concluyó.

También te pueden interesar:

–Cazzu despierta sospechas de embarazo tras casi desmayarse en pleno concierto: ?¡Uy! me mareo?

–Cazzu, novia de Christian Nodal, llega a México con su Nena Trampa Tour

–Belinda llena su cara de piercings y la comparan con novia de Nodal, Cazzu