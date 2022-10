Madre hondureña secuestrada dos veces en la frontera teme que la rapten nuevamente

La primera vez que la secuestraron, la aterraba pensar que los sicarios hicieran algún daño a su bebé, porque la habían separado de su hijo y no sabía dónde estaba el niño de meses de edad.

Cuando la volvieron a secuestrar, su mayor temor era que cumplieran la amenaza de matar al menor y a ella si fallaban en conseguir los $10,000 que les exigían de rescate.

Ahora la señora Yamilet está en un albergue en Tijuana “muerta de miedo de que me puedan secuestrar otra vez”, pero quiso platicar a La Opinión su historia, para “que otras personas sepan lo que hacen los secuestradores y tengan mucho cuidado”.

En cuanto nació su bebé en Honduras, la señora decidió llegar de la manera que pudiera hasta la frontera mexicana con Estados Unidos y entregarse en busca de asilo. Los meses que duró su embarazo fueron de angustia entre amenazas, algunas de muerte.

Por días en caravanas migrantes, otras veces con grupos más pequeños e incluso en ocasiones sola con su bebé, Yamilet cruzó Guatemala y México hasta llegar a los límites con Texas.

Recuerda que al cruzar la frontera se entregó a oficiales de la patrulla fronteriza y les explicó que quería pedir asilo. Estuvo detenida unos días, pero las autoridades la inscribieron en el programa Quédate en México y la enviaron a Matamoros, al otro lado de Brownsville.

El programa había enviado a la frontera mexicana a miles de migrantes a esperar audiencias y resoluciones de sus casos en cortes de migración, ya casi nadie otorgaba asilo. En más de dos años de vigencia el programa regresó a México a 70,000 migrantes, pero solo otorgó asilo a 14.

La señora Yamilet sin embargo estaba feliz de al menos estará inscrita en un programa que confirmaba que buscaba asilo. El día que la regresaron a Matamoros, el agosto del 2019, menos de dos horas después de salir de Estados Unidos fue secuestrada.

“Fui a sentarme a una jardinera donde compré unos antojitos mexicanos, y vi que cerquita un muchacho salvadoreño forcejeaba” con un sujeto armado que lo obligaba a ir a un vehículo. En ese momento otro sujeto encañonó a la señora Yamilet por la espalda y le ordenó subir también al vehículo.

Recuerda que le exigieron entregar su celular. Los llevaron a una casa donde, en una habitación, estaban enceradas otras ocho personas de nacionalidades centroamericanas. “Yo no entendía que estaba pasando en ese momento, pero cuando nos vieron llegar nos preguntaron ‘¿ustedes también?’, y ahí ya nos contaron lo que pasaba”.

Fue cuando sintió terror porque la separaron de su bebé. Al pequeño lo llevaron fuera de esa casa, recuerda, porque no se escuchaba su llanto. “Va a estar bien, te lo vamos a regresan nada más que nos paguen, así que más te vale cooperar”, recuerda le dijeron.

De sus documentos tomaron su nombre, comenzaron a llamar con su celular a todos sus contactos, empezaron por los que tenían los mismos apellidos que ella, la amagaban y la espantaban. “Con el cartel de Golfo no se juega”, le decían.

Por fin los desconocidos ubicaron a unos familiares de Yamilet en Estados Unidos, les exigieron seis mil dólares de rescate.

El dinero les fue entregado unos días después y cumplieron con regresar al bebé y dejarla en libertad, pero le quitaron su celular, el dinero que tenía y la amenazaron con buscarla en las direcciones que mencionaban sus documentos.

La madre y su hijo anduvieron por varias ciudades, en campamentos, y hace unas semanas llegaron a Tijuana donde, en pleno día y en una zona transitada cerca la esquina de la Calle Primera y Revolución, un lugar incluso turístico, unos desconocidos los obligaron a subir a un auto.

Yamilet dice que los secuestradores, armados, no se intimidaron de que ella viera a dónde la llevaban y pudiera reconocer el lugar, fueron a un hotel a un par de calles de distancia, donde la encerraron y le exigieron que entre sus contactos personales consiguiera $10,000 para su rescate.

Pasaron los días y no había forma de que pudiera conseguir ayuda para reunir esa cantidad. Finalmente, un conocido suyo en Estados Unidos ofreció empeñar su casa en Honduras a cambio de ese dinero y del costo de los trámites.

Sin embargo, pasaron otra semana secuestrados, “porque no había forma de mandar todo ese dinero” en transferencia desde Honduras, “tenían que hacerlo con envíos de unos $200 o $300”. Así que los secuestradores tuvieron que conseguir múltiples nombres de personas que retirarían el dinero. Hasta que completaron los $10,000.

Los secuestradores se quedaron con el celular de Yamilet y siguen llamando a personas a quienes podrían engañar para sacarles dinero.

“Apenas ayer me llamó mi papá. Estaba asustado porque le dijeron que me habían vuelto a secuestrar y que tenía que mandarles dinero para que le soltaran. Le dije ‘no, papá, yo estoy bien’, pero la verdad es que yo no estoy bien, tengo mucho miedo de que engañen a alguno de mis contactos, les den mi nuevo número, me ubiquen y venga de nuevo a secuestrarme”, confiesa la señora de unos 29 años de edad.

Yamilet espera que alguna organización legal le ayude a demostrar que vive vulnerable en la frontera y merece le den oportunidad de solicitar asilo.

El pastor Albert Rivera, director del albergue para migrantes Ágape, dijo a La Opinión que conoce algunos casos de dobles secuestros, aunque no alguno que implicara que colateralmente secuestraran a un bebé.

Rivera trata de conseguir ayuda legal para Yamilet entre organizaciones en Tijuana y en San Diego.

La organización Human Rights Watch informó el año pasado que entre enero y junio habían sido secuestrados 3,300 migrantes en la frontera mexicana. Desde entonces ha sido difícil actualizar las cifras porque ahora los carteles de las drogas combinan sus actividades con el tráfico de personas y, por temor, muchos casos quedan sin conocerse.