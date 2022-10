VIDEO: Famoso actor de Televisa y Estrella TV reveló que fue horrible ser contratado por Telemundo

A pesar de ser una de las empresas con mayor arrojo y fama en Estados Unidos entre el público latino, en Telemundo no todo sería miel sobre hojuelas, o al menos así lo dejó ver el reconocido actor, comediante y productor, Pepe Suárez.

En una charla con la afamada conductora mexicana, Maxine Woodside en una edición más de su show matutino “Todo para la Mujer” de Grupo Fórmula, la presentadora sostuvo una simpática plática con Suárez, quien le contó su aventura por territorio estadounidense.

“Justamente saliendo de Televisa estaba en un programa cuando me hacen una invitación para ir a Estados Unidos. Y entonces al ver uno de mis personajes me hicieron una propuesta para quedarme, la verdad jamás me pasó por la mente trabajar en Estados Unidos, me llevé en los años que estuve ahí a más de mil personas” PEPE SUÁREZ

El histrión azteca reveló que fue una jugada del destino llegar a Estados Unidos y mejor aún a Estrella TV, donde aseguró la pasó muy bien gracias a los proyectos que le ofrecieron desde su llegada hace 16 años.

“De ahí Telemundo al parecer sí se movieron los esquemas de qué estaba ocurriendo en un canal pequeño que se convirtió en un Network que es Estrella TV y a partir de ahí me jala Telemundo, en donde me llevan a hacer lo mismo pero a Miami. En 16 años estuve en dos de las empresas hispanas más importantes en Estados Unidos”. PEPE SUÁREZ

Pero ahora de regreso a su tierra natal, México, Suárez no pudo evitar contar con nostalgia los momentos no tan plácidos que pasó en el país vecino. Pues al ser cuestionado sobre cual le gustó más no dio buenas referencias de la filian de NBC.

“Lo que ocurre es que en Telemundo más que contratarme para cuestiones de producción fue una contratación política. Entonces me contrataron para congelarme. Fue algo muy feo que viví. Entonces para mi la experiencia que adquirí en Estrella TV fue interesante, porque fui un engrane muy importante, por ello fue una super escuela. Telemundo me dejó 3 años congelado, fue horrible, fue una experiencia muy mala, ya después me explicaron que ese tipo de empresas hace eso” PEPE SUÁREZ

¿Quién es Pepe Suárez?

Con 55 años de edad, Pepe Suárez cuenta con una carrera más que basta en la televisión tanto mexicana como hispana.

Fue parte de proyectos de gran importancia para Televisa en los años 90s, cuando participó en shows nocturnos de comedia como “Humor es Los Comediantes”, creado por el gran Jorge Ortiz de Pinedo, así como “La Casa de la Risa”.

Eso en cuanto a comedia, mientras que en los melodramas no se quedó atrás y fue parte en múltiples capítulos del famoso programa “Mujer, casos de la vida real”, así como de telenovelas como “Agujetas Color de Rosa”, “Carita de Ángel”, y más reciente “Betty en NY” de 2019.

También ha hecho teatro y cine tanto en México como en Estados Unidos. Fue incluso productor y escritor de “Un Nuevo Día”, el matutino de Telemundo y escritor y actor de “Buenos Días Familia” de Estrella TV, entre otros.

También te puede interesar: