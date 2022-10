La carta de tarot para la semana del 24 al 30 de octubre 2022

El tarot es una herramienta que puede ayudar a saber qué depara el futuro para este 2022. Nada mejor que empezar una nueva semana con un consejo, un consejo, que nos aclare o nos dé luz para los días por venir y así estar más tranquilos, tranquilas, de los pasos o decisiones que se nos presenten en los próximos días.

Ahora, tomate un minuto, cierra los ojos y respira profundo, deja que llegue un número del uno al tres a tu mente, cuando el número llegue, abre los ojos tranquilamente, ahora, baja la mirada y lee lo que el tarot te quiere aconsejar para esta nueva semana.

1. La Torre

1. La Torre: Que no te preocupe lo que los demás digan de ti, que no te preocupe que los demás te quieran meter el pie, mejor preocúpate y ocúpate de tu propio caos. Es momento de que mires dentro de ti, es momento de poner atención a tus pensamiento y emociones, esos son lo que te están poniendo la vida de cabeza, pero para ti es más fácil echarles la culpa a otros de lo que has provocado por malas decisiones, por terquedad, por soberbia. Pero bueno, aun puedes recuperar la estabilidad y entender que después del caos viene la calma y con ella enseñanzas profundas. Siempre puedes renacer de las cenizas. Es un tiempo de cambios y depuración, hay situaciones y personas que ya no tendrías que estar caminando en tu presente, es importante soltar y mirar de frente los nuevos caminos, es importante que decidas por de estos quieres caminar y no esperar más. Recuerda siempre que si algo se está desmoronando es que no estaba bien construido y es mejor que pase ahora que cuando ya estes encaminado, encaminada, ahí.

2. Seis de Oros

2. Seis de Oros: Aceptar la ayuda de otros no te hace menos. Nadie va a pensar mal de ti, nadie hablará mal de ti, todo lo contrario, lo hacen con cariño y respeto. Es tiempo de dejarte ayudar, es tiempo de dejar de cargar cuando hay personas a tu alrededor queriendo ayudarte. Estas acostumbrado, acostumbrada, a dar y dar y por eso que otros salgan en tu auxilio lo sientes mal, sientes que es una carga, pero solamente pregúntate ¿Cuándo ayudaste lo hiciste de corazón, fue una carga? Y esa respuesta te ayudara a fluir. Te has dedicado a hacer crecer tu buen karma y ahora la vida te regresa de manera generosa todo lo que has dado. Es tiempo de cerrar ciclos, es tiempo de limpiar tu energía y dejar atrás todo eso que te lastimo, que te lastima, la vida te estará poniendo de frente una nueva oportunidad en lo amoroso, tómala, disfruta de una nueva etapa, será tan diferente y ligera que no podrás creerlo.

3. As de Oros

3. As de Oros: Todo bueno, todo fluye, nada te para. Tiempo de gran productividad, tiempo de recibir los frutos de tu esfuerzo, momento de grandes ganancias en todos los sentidos. Gran descanso económico tendrá por fin tu cartera, tendrás para dar y compartir, y si así lo haces con los que estuvieron apoyando cada una de tus decisiones no esperes más que todo se te multiplique. Llegó el momento de estabilidad emocional, todo lo que hablaste en el pasado con la pareja puede ser tangible, todos los acuerdos a los que llegaron están en marcha y solo te queda ser feliz con lo que la vida te pone en el camino. Esta jornada tu salud es radiante, si esperas algún resultado medico será de buenas noticias.