Aumenta más de 150% la demanda de salud mental para niños

Desde el comienzo de la pandemia de covid-19, los expertos en la salud mental han visto un incremento dramático en las solicitudes de servicios, específicamente para adolescentes que sufren de ansiedad y depresión.

“Lo hemos visto más en los niños desde los 10 y 11 años hasta la secundaria. Incluso muchas escuelas no han contactado para que los ayudemos porque no tienen la capacidad suficiente para proveerles salud mental”, dijo Yvette Visconte, directora de la clínica de salud mental del centro de salud comunitario sin fines de lucro Families Together of Orange County (FTOC)

Dijo que a partir del regreso a la escuela, a más de un año de estar aislados en sus casas debido a covid-19, para muchos menores ha sido muy duro adaptarse a la convivencia social y el retorno a clases.

“Además de la terapia, les enseñamos hábitos saludables para que ellos mismos aprendan a tratar sus síntomas”.

Families Together of Orange County dio a conocer que en los dos últimos años, han visto un aumento de 156% en la demanda de servicios de salud mental para los niños, y para abordar esta creciente necesidad han optado por un enfoque holístico único.

Así que para hacer frente a este aumento inusitado, Families Together amplió su equipo de salud conductual de 1 proveedor a 17, y está utilizando varios servicios de bienestar para brindar más opciones de ayuda a niños y adolescentes como terapia grupal, clases de cocina, clases de arte, entrenamiento de resistencia con pesas y karate, entre otras actividades.

Visconte comentó que los últimos dos años han tenido un gran impacto en las familias, especialmente en las comunidades desatendidas donde muchas familias ya estaban luchando financieramente.

“Ahora, más que nunca, es importante que estas familias tengan acceso a los servicios de salud mental que necesitan, sin preocuparse por endeudarse. Nuestro equipo está dedicado a servir a nuestra comunidad y continuará haciéndolo, independientemente de su capacidad de pago”.

Agregó que este centro de salud ofrece una escala móvil de tarifas, de acuerdo a los ingresos de la familia y al número de sus miembros para aquellos que no tienen seguro o que es insuficiente para ayudarlos a acceder a todos los servicios.

Una encuesta reciente encontró que el 20% de los estadounidenses que tienen deudas médicas deben dinero por servicios de salud mental, lo que deja a muchas familias sin asistencia para sus hijos.

Si bien la terapia es un gran comienzo, Visconte reconoce que la salud mental va más allá de la terapia individual, por lo que se enfoca fuertemente en educar a los pacientes sobre la importancia de los alimentos saludables y el ejercicio regular.

A través de su despensa de alimentos y las clases de cocina, los nutricionistas pueden trabajar directamente con las personas para preparar mejor a las familias para el éxito.

Este centro de salud comunitario en el condado de Orange atiende sobre todo a una población predominantemente latina, en la que la salud mental y la terapia son tradicionalmente estigmatizadas.

El equipo de salud conductual de Families Together cuenta con una variedad de terapeutas que hablan con fluidez varios idiomas, incluidos inglés y español.

Con esta sensibilidad cultural, Visconte dijo que han tenido un gran éxito rompiendo las barreras culturales para todos los servicios ofrecidos en el centro de salud.

Junto con la escala móvil de tarifas, Families Together también ofrece asistencia a quienes buscan inscribirse en programas gubernamentales como Medi-Cal.

El Centro de Bienestar FTOC está ubicado en el 621 W. 1st St. Tustin, CA 92780. Los pacientes pueden solicitar una cita llamando al 1 (800) 597-7977 o visitando el sitio: https://familiestogetheroc.org/appointments.

La salud mental y el rendimiento académico de los adolescentes latinos se redujeron durante la pandemia de covid-19 a medida que los padres perdieron el trabajo y aumentaron las responsabilidades de los adolescentes en relación con el cuidado de sus hermanos menores, según un estudio de la Escuela de Salud Pública del Instituto Milken, publicado en abril.

Un equipo de cuatro profesores descubrió que el 10% de las familias latinas fueron hospitalizadas por covid-19 y casi el 50% de los padres latinos experimentaron pérdida de empleo e ingresos, factores que causaron un mayor estrés entre los jóvenes latinos.

Más del 60% de los adolescentes latinos asumieron las responsabilidades del cuidado de los niños de sus padres, lo que contribuyó al bajo rendimiento académico, la depresión y el aislamiento de los amigos, según el estudio.

Kathleen Roche, investigadora líder del estudio y profesora de prevención de salud comunitaria, dijo que transferir las responsabilidades del cuidado de los niños a los adolescentes latinos durante la pandemia provocó niveles elevados de ansiedad y depresión, caídas en los promedios de calificaciones y mayores problemas de comportamiento, como tendencias agresivas en los entornos escolares.

Añadió que los problemas de comportamiento de los adolescentes latinos durante la pandemia pueden dificultar la transición a la edad adulta porque los maestros pueden etiquetarlos de manera inapropiada como ?niños problemáticos?, lo que los castiga por sus acciones en lugar de ayudarlos.