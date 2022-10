Cristiano Ronaldo firma la paz en el Manchester United pero saldrá en enero; David Beckham sigue esperando su respuesta

Cristiano Ronaldo está siendo noticia las últimas semanas pero no precisamente por su rendimiento sobre el terreno de juego sino lo que ocurre al margen de éste. El goleador de 37 años no está teniendo los minutos que quisiera y es porque el entrenador del Manchester United, Erik ten Hag, no cuenta con él.

El momento cumbre llegó hace una semana cuando el portugués no entró al campo en el crucial partido contra el Tottenham por la Premier League inglesa. Ronaldo se marchó enfadado a los vestuarios cuando faltaba poco para que culminara el encuentro. Como castigo, el club le impuso una multa económica y fue apartado de la concentración para el siguiente choque contra el Chelsea.

Medios británicos informan que CR7 y Ten Hag se reunieron para “firmar la paz”, por el bien del vestuario y de un club que admira al delantero pero le desea éxito al entrenador en su labor de recuperar a los ‘red devils’. Pero no quedó ahí, ya que en esa reunión el estratega le dijo abiertamente a Ronaldo que no contaba con él y si podría salir en el mercado de invierno que se abre en enero, mejor.

Cristiano Ronaldo tiene mercado en la Premier League

Sobre Cristiano Ronaldo también se mencionó que la directiva del Manchester United estaba meditando dejarlo libre en enero, no venderlo, para facilitar la salida de un jugador que sigue teniendo un precio elevado para su edad.

El principal interesado es el Chelsea y es el equipo que menciona el diario Daily Mail en su última publicación que estaría más cerca de hacerse con el histórico goleador. El nuevo dueño del los ‘blues’, el norteamericano Todd Boehly, piensa que CR7 aún tiene mucho que dar y lo quiere en su club tras el Mundial de Qatar 2022.

David Beckham sigue atento a la situación de Cristiano Ronaldo

En este contexto también hay que incluir el nombre de David Beckham. El ex futbolista y actual empresario deportivo es dueño del Inter Miami, franquicia en ascenso de la MLS. El club de la costa este cuajó la mejor temporada desde su fundación hace poco más de tres años y con el retiro de su jugador franquicia Gonzalo Higuaín, está a la búsqueda de alguien que ocupe ese lugar.

Para Beckham el dinero no es problema, el Inter Miami tiene un poderoso maletín de inversión, por lo que el sueño de ver a Cristiano Ronaldo jugar en los Estados Unidos podría hacerse posible tras la Copa del Mundo.

Hace algunas semanas el propio David Beckham telefoneó al ‘Bicho’ para conocer cuáles eran sus pretensiones e intenciones a futuro. Si bien los detalles de la conversación no salieron a relucir, queda el precedente del contacto.

Sigue leyendo: