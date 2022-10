Cristiano Ronaldo vuelve a ser el centro de atención por su “berrinche” con el Manchester United

La prensa portuguesa destaca hoy el nuevo “desencuentro” de Cristiano Ronaldo en el Manchester United, dedicándole espacios en portadas de periódicos, portadas de sitios web y editoriales, e incluso es una de las más discutidas por los portugueses en la red social Twitter.

Pese a la proximidad del derbi portugués entre el Oporto y el Benfica de este viernes, la retirada de Cristiano al vestuario antes del final del partido entre los “Diablos Rojos” y el Tottenham (triunfo 2-0) consiguió espacio en la portada del diario deportivo luso ‘A Bola’, que destaca un “nueva regañina con CR7 en Manchester”.

El también deportivo “Récord”, por su parte, destaca en primera que “Ronaldo se va del juego”, pero también el gol de Bruno Fernandes en el partido.

El portal ‘Maisfutebol’ también lleva el tema en su portada, destacando que el astro portugués “da la espalda al juego” y se pregunta si es ahora cuando el técnico del Manchester United, el holandés Ten Hag, “pierde la paciencia con Ronaldo de una vez por todas” ya que la “cuerda parece estar muy, muy tensa”. 🗣️ "I'll deal with that."



La misma publicación, en un editorial, destaca el “autosabotaje” de Cristiano, alguien que “no aguanta el rechazo”.

El tema sigue siendo uno de los más debatidos en la red social Twitter entre los internautas portugueses, y hoy “Ronaldo” ocupó el tercer puesto de los temas más comentados, mientras que “Ten Hag” quedó en el cuarto.

