Cristiano Ronaldo tiene mercado en la MLS: otros dos equipos quieren al ‘Bicho’ y competirán con David Beckham y su Inter Miami

Sigue estando el nombre de Cristiano Ronaldo acaparando portadas deportivas en el mundo entero y no precisamente por su rendimiento sobre el terreno de juego. El delantero que por varias temporadas dominó la escena del fútbol mundial junto a Lionel Messi ahora pasa por un muy mal momento en el Manchester United.

El entrenador del club inglés, Erik ten Hag, no cuenta con el portugués en su plan deportivo, por lo que no lo pone a jugar e incluso técnico y jugador tuvieron un encontronazo con CR7 haciendo un berrinche y yéndose a los vestuarios antes que culminara el crucial partido contra el Tottenham.

Se firmó la paz y Cristiano Ronaldo ya se incorporó a los entrenamientos del Manchester United, sin embargo, el seis veces ganador del Balón de Oro ya sabe que tendrá que irse en enero si quiere seguir viendo minutos después del Mundial de Qatar 2022.

En ese contexto son varios los clubes que estarían interesados en tener a Ronaldo entre sus filas a pesar de sus veteranos 37 años. En la propia Premier League el Chelsea, con nuevos dueños, estaría encantado en ficharlo gratis, pero no solo ahí.

La MLS quiere sumar a Cristiano Ronaldo

Desde hace meses se conoce del interés de David Beckham en sumar a Cristiano Ronaldo a su proyecto en crecimiento, el Inter Miami. El club de la costa este tiene poco tiempo en la MLS y recién esta temporada pudo pasar de la fase clasificatoria.

Con el retiro de su jugador franquicia, el argentino Gonzalo Higuaín, David Beckham anda en la búsqueda de otra estrella consagrada y el ‘Bicho’ pudiera ser ese jugador.

Pero según un reporte del diario británico The Sun, otros dos equipos se han unido en la puja por Ronaldo, curiosamente los dos de la misma ciudad: el LAFC y los LA Galaxy.

Ambas franquicias tienen un historial de ir por los mejores jugadores. Los Galaxy ya en el pasado han llevado grandes estrellas al fútbol estadounidense empezando por el propio David Beckham y terminando en los últimos tiempos con el goleador mexicano Javier ‘Chicharito’ Hernández.

Por su parte, el LAFC a pesar que tiene poco tiempo en la élite del fútbol profesional ya ha sumado grandes estrellas a su filas, partiendo por su jugador franquicia Carlos Vela -también mexicano- y pasando por sus últimas dos incorporaciones, el defensor italiano Giorgio Chiellini y un viejo conocido de Cristiano Ronaldo, el delantero galés Gareth Bale.

Cristiano Ronaldo sigue concentrado en lo suyo: el fútbol

Por su parte, el delantero portugués compartió por redes sociales su regreso a los entrenamientos con el Manchester United. En un escueto mensaje, el máximo goleador de los ‘Red Devils’ la pasada temporada dejó saber su compromiso por un equipo que compite por estar entre los primeros puestos de la Premier League y en la UEFA Europa League (UEL). Back on track, with the same commitment and dedication as always! ?? pic.twitter.com/fB6HMHEmX9— Cristiano Ronaldo (@Cristiano) October 26, 2022

