Agenda de eventos: conciertos y diversión para el fin de semana de Halloween

Códice maya en el Getty

El Códice maya de México es el libro más antiguo que se conserva en América, y documenta los movimientos de Venus a través de sus ciclos como estrella de la mañana y de la noche, un viaje que se calculó que tomaría 584 días desde el punto de vista de la Tierra y calculado en este libro a lo largo de 104 años. El museo Getty (1200 Getty Center Dr., Los Angeles) lo exhibe a manera de préstamo especial de la Biblioteca Nacional de Antropología e Historia de Ciudad de México. La última vez que estuvo en Estados Unidos fue en 1971, y solo se ha exhibido en México en dos ocasiones. Termina el 15 de enero. Entrada gratuita. Informes y horarios getty.org.

Foto: Getty Museum

Festejo en el Hollywood Forever

El Día de los Muertos es la primera parte de los festejos de esta fecha en el cementerio Hollywood Forever (6000 Santa Monica Blvd., Los Angeles). Esta primera parte parte será de 9 am a 3 pm, e incluirá una plaza infantil, bailes folclóricos, altares, exhibiciones de arte, actividades manuales y venta de comida, bebidas y artesanías. Boletos desde $35. La segunda parte, la Noche de los Muertos, será de 5 pm a 12am, con la presentación de shows musicales, exhibiciones de arte, danzas folclóricas y aztecas, venta de artesanías y puestos de comida y bebidas. Este año se exhibirá el trabajo del artista Sabino Guisu, titulado Zapotec Death Poems. El concierto principal estará a cargo de Ed Maverick. Boletos desde $55. Ambos eventos son el sábado en el mismo lugar. Informes ladayofthedead.com

Foto: Archivo

Marc Anthony en el sur de California

La sensación de la salsa, Marc Anthony, regresa con su exitoso tour ‘Viviendo’ al sur de California; ofrecerá un dos conciertos. El primero será el viernes en la arena Toyota (4000 Ontario Cr., Ontario) a las 8 pm. Boletos desde $69. El segundo será en el Kia Forum (3900 W. Manchester Blvd., Inglewood) el domingo a las 8 pm. Boletos desde $67. Informes ticketmaster.org.

Foto: Archivo

Día familiar en el Academy

El Academy Museum of Motion Pictures (6067 Wilshire Blvd., Los Angeles) y los estudios de animación Laika ofrecerán un taller en el que educadores del museo e invitados del estudio harán actividades inspiradas en la cinta ParaNorman. Los asistentes podrán colaborar en la decoración de un traje y aprenderán a hacer un zombie con papel del baño. Domingo 1 a 3 pm. A las 3 se proyectará ParaNorman. El taller es gratis con el pago de entrada al museo; entrada al filme $5. Menores de 17 años entran gratis. Informes academymuseum.org.

Foto: Laika Studios

Springsteen en el museo del Grammy

Bruce Springsteen Live! es una exhibición que muestra una mirada íntima del proceso creativo de Springsteen hasta llegar a convertirse es uno de los intérpretes más influyentes de la historia del rock. Está disponible en el museo Grammy (800 W. Olympic Blvd., Los Angeles) e incluye 49 años de artefactos, videos de shows en vivo, trajes que usó en conciertos, entrevistas, fotos, pósters y actividades interactivas. Termina el 2 de abril. Boletos $12 a $18. Informes y horarios grammymuseum.org.

Foto: Archivo

Fotos de la Amazonia

Más de 200 fotografías, video, sonido del la selva y música original del músico francés Jean Michel Jarre integran Amazônia: Photography by Sebastião Salgado, una exhibición que se puede ver en el California Science Center (700 Exposition Park Dr., Los Angeles) y que explora las vidas interconectadas de la gente y la selva de la Amazonia, así como la rápida invasión del mundo exterior. Hasta el 20 de febrero. Entrada gratuita. Informes y horarios californiasciencecenter.org.

Foto: Cortesía

Show mexicano

Mariachi Herencia de México, que recientemente estenó “Herederos”, un álbum en homenaje a ídolos como Juan Gabriel, Amando Manzanero y Cuco Sánchez, está de gira, con Lupita Infante como invitada, por varias ciudades del país. Llegarán este fin de semana al teatro Downey (8435 Firestone Blvd., Downey). Sábado 8 pm. Boletos $58. Informes downeytheatre.org.

Foto: Cortesía

Día de los Muertos en Santa Monica

Downtown Santa Monica honrará el Día de los Muertos con un evento que incluye la exhibición de esculturas de la Catrina que estarán instaladas a lo largo de tres cuartas del Third Street Promenade (1351 3rd St., Promenade, Santa Monica). Las momumentales esculturas son obra del artista Ricardo Soltero. El domingo a las 6 pm., habrá un show de baile folclórico en el 1300 del Promenade. Del viernes al 2 de noviembre, todo el día. Gratis. Informes downtownsm.com.

Foto: Cortesía

Estreno en el Wallis

El Wallis Annenberg Center for the Performing Arts (9390 N. Santa Monica Blvd., Beverly Hills) estrenará en la costa oeste Falling Out of Time, del músico y compositor argentino Osvaldo Golijov, con la actuación de miembros del aclamado Silkroad Ensemble. El show incluye tres voces, instrumentos electrónicos, un quinteto de cuerdas, percusiones, una pipa, un kemanche, un sheng y una trompeta. Hoy jueves, 7:30 pm. Boletos $39 a $125. Informes thewallis.org.

Foto: Cortesía

Mon en Los Angeles

Mon Laferte no solo acaba de estrenar un disco. También se estrenó recientemente como mamá. Ahora regresa a la ciudad con sus dos “hijos”, para ofrecer un concierto en el teatro Greek (2700 N. Vermont Ave., Los Angeles), donde presentará sus nuevos temas así como éxitos pasados. Viernes 8 pm. Boletos $35 a $139. Informes lagreektheatre.com.

Foto: Cortesía

Espantos en Little Tokio

El Little Tokyo Ghost Club presenta la Haunted Little Tokyo Block Party, un evento anual para mayores de 21 años que se realiza en las calles del icónico barrio Little Tokio (319 E. 2nd St., Los Angeles). Los asistentes podrán explorar al oscurecer algunos de los vecindarios históricos Los Angeles. Habrá música de DJs, bebidas a la venta, concurso de disfraces y una fiesta en una localidad secreta. Sábado 6 pm., a 12 am. Es necesario reservar para asistir. Informes hauntedlittletokio.com.