Lauri García está de regreso y ‘con todo’

Lauri García nunca se veía como cantante, hasta que se dio cuenta de que a muchos “influencers” como ella les iba bien grabando música. Entonces pensó, ‘¿por qué yo no?’. El resultado fue fenomenal.

El primer tema que lanzó, “Si solo supieras”, fue de manera independiente, en sus redes sociales. Después llegó “Miel”, y fue una locura. A la fecha, a nueve meses de su estreno, lleva ocho millones de vistas en Youtube y cientos de miles más en plataformas como Tiktok e Instagram. Esto le valió para que en enero firmara un contrato con una importante empresa discográfica.

Ahora, y luego de haber estado ausente por unos meses, Lauri regresa con “Quiero”, el primer corte de su disco debut “De amor a desamor”, que sale al mercado esta semana.

“En este disco expreso sentimientos de todo”, dijo. “Proyecto lo que tengo guardado desde el 2021”.

Eso que tiene guardado Lauri tiene nombre: Polo González, un cantante que está contratado en la misma disquera que ella y con quien tuvo un tórrido –aunque tóxico, como ella lo describe– romance.

De esa relación solo queda un embarazo, que convertirá a Lauri, de 21 años, en madre soltera.

“Más que nada, [me alejé del público] por una persona, por gente tóxica en mi vida”, dijo sin mencionar el nombre. “No me gustaba estar ahí, ya no me sentía yo, y rompí esa burbuja para salir porque no podía expresarme como yo soy, hacer las cosas que me gustan; pero lo hice y estoy de regreso con todo”.

Lauri nació en Estados Unidos, pero vivió los primeros 14 años de su vida en Guadalajara, México. Regresó a este país y ahora es famosa por mostrar en sus redes sociales viñetas de su vida diaria. Tiene millones de seguidores en sus plataformas digitales.

Sin embargo, Lauri dice que no es una improvisada. Canta desde muy chiquita, y también toca el ukulele. Además compone todas sus canciones y participa activamente en los arreglos de sus temas.

En todo esto su papá tuvo mucho que ver; él le regaló un karaoke cuando ella tenía 7 años. Luego comenzó a cantar a manera de pasatiempo, aunque algunas veces lo hacía en fiestas de quinceañeras.

“Siempre fui muy creativa”, dijo. “Hacía lo que fuera sin importar si sabía hacerlo o no”.

De esa creatividad salieron las letras de su disco, en las que habla de temas por los que pasan los chicos de su edad.

Ahora, y a unos tres meses de convertirse en madre, piensa seguir con sus dos carreras, la de cantante y la de celebridad en las redes sociales. No hay planes de regresar a su antigua relación y por lo pronto tampoco una gira. El bebé, que será un varón y que llevará por nombre Kalet –nombre francés que significa “el de la más bella energía”–, no detendrá el camino de Lauri. Por el contrario.

“Este ha sido el impulso para seguir y ser mejor”, dijo.