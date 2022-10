North Hollywood: 11 incendios en una hora, dos detenidos y el debut de un robot apagafuegos del LAFD

Un edificio comercial que albergaba un viejo restaurante de North Hollywood, en Los Ángeles, colapsó debido al fuego en una mañana de miércoles muy accidentada en la que se reportaron hasta 11 incendios en la misma zona en un lapso de una hora.

Las autoridades arrestaron a dos personas sospechosas de provocar los incendios, la mayoría de ellos fuegos menores en contenedores de basura o vehículos. Todos los incendios, empezando por el reportado a las 6:40 am, ocurrieron en un rango de media milla de distancia y casi todos sobre la calle Tujunga Avenue, se informó.

LAFD: 8 fires intentionally set within an hour in North Hollywood this morning. A person of interest was detained with no injuries reported. pic.twitter.com/2Q3dSsm7Kv — Mario Ramirez (@MarioFOXLA) October 26, 2022

El incendio más grande y peligroso de los 11 fue el del restaurante Lamplighter Family, un local vacante sobre la cuadra 6200 de Laurel Canyon Boulevard.

Tras algunas horas de arduo trabajo, los bomberos lograron controlar el incendio que dio por resultado una fuerte movilización en esa parte del Valle de San Fernando. Una enorme columna de humo acompañó a los residentes y motoristas.

No se reportaron lesionados por los incendios. Las autoridades investigan el caso, incluyendo si los causantes de los fuegos son personas en situación de calle.

“Ha habido 10 [incendios] además de este, un total de 11 que tuvieron lugar en alrededor de una hora dentro de una pequeña área geográfica de cerca de media milla”, dijo Erik Scott, capitán del Departamento de Bomberos de Los Ángeles (LAFD) en la escena del incendio del edificio comercial.

“Obviamente es muy preocupante para nosotros. Teníamos a cada uno de nuestros investigadores aquí en busca de pistas y trabajamos muy de cerca con el LAPD”, agregó.

Además de la enorme cantidad de bomberos, alrededor de 100, el LAFD hizo uso de un aparato adquirido hace algunos años el cual tiene la virtud de poder ser metido en lugares donde normalmente los bomberos no podrían estar, según explicó al canal ABC7 el Jefe Trevor Richmond. My first time seeing LAFD?s RS3 firefighting ROBOT in action. It can blast water or foam at 2,500 gallons per minute and pull 8,000 lbs. Cost is roughly $277,000. pic.twitter.com/WjeOI6IxFt— Mario Ramirez (@MarioFOXLA) October 26, 2022

El robot amarillo en forma de tanque, que no tiene nombre, puede lanzar una enorme cantidad de agua o espuma.

