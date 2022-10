Qué estados de EE.UU. son más aficionados a la brujería y los hechizos

Los estadounidenses que más recurren a la brujería residen en los estados de Massachusetts, New Hampshire y Rhode Island, mientras que en Wyoming se encuentran la mayoría de los aficionados a los hechizos de amor y belleza, reveló un interesante estudio.

La antesala de Halloween, a celebrarse este 31 de octubre, es el momento perfecto para ser más místicos y acercarnos a las artes oscuras, sin embargo, para muchas personas en Estados Unidos pareciera que noche de brujas dura todo el año.

La investigación, realizada por Psychic Source, usó términos de búsqueda en inglés para determinar dónde se encuentran los entusiastas de las artes oscuras que usan internet para satisfacer su curiosidad. Dichos términos incluyen “Astrologer near me”, “Gemstone meaning”, “How to cast a spell”, “List of spell”, “White magic”, “Mystic readings” y “What defines a witch”, entre otros.

“Basado en el volumen de nuestra lista de términos de búsqueda de brujas, el estado más brujo de todos fue Massachusetts” comentó el estudio. Para los investigadores no fue una sorpresa pues ese estado es el hogar de Salem, ciudad en la que ocurrieron los juicios de brujas en el siglo XVII.

El top 10 de los estados más aficionados a la brujería quedó de la siguiente manera:

1. Massachussets

2. New Hampshire

3. Rhode Island

4. Connecticut

5. New Jersey

6. Delaware

7. New York

8. Florida

9. Georgia

10. Nevada

Los estados que más recurren a los hechizos

Otro aspecto interesante que arrojó el estudio son los estados que más recurren a los rituales, principalmente para el amor, la belleza y el dinero, términos que fueron los más populares en la búsqueda.

En este rubro los estados de Wyoming, Vermont, Alaska, Delaware y Dakota del Norte fueron los estados más interesados. Mención especial merece Nevada, el hogar de Las Vegas, al ser donde más gente busca hechizos para el dinero.

Estados más aficionados a los cuarzos

Los cristales, como también son llamadas estas piedras preciosas muy populares para la canalización de las energías espirituales, son las herramientas favoritas en algunos estados, pero cada uno tiene una predilecta.

Por ejemplo, la amatista es el cuarzo más popular en Oregón, Hawái, Utah, Nevada y Washington, mientras que el jaspe rojo es muy buscado en Maryland, Alabama, Tennessee, Arkansas y Georgia.

La obsidiana es muy preciada para los residentes de Oregón, Washington, California, Hawái y Massachusetts, mientras que el cuarzo blanco es el favorito en estados como Nevada, Hawái, California, Arizona y Florida.

La metodología del estudio incluyó la recopilación de volúmenes de términos de búsqueda de los últimos 12 meses de Google AdWords.

