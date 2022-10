Una fortuna de $11 millones de dólares se repartirán entre 199 herederos que no conocían al dueño fallecido

Un hombre de 87 años que murió poco antes de la Navidad de 2016 en Chicago dejó una herencia de $11 millones para 199 integrantes de su familia; sin embargo, esos familiares nunca tuvieron trato ni lazos con su benefactor.

La mayoría de los herederos del hombre, identificado como Joseph Stancak, viven en Polonia, donde nacieron sus padres, y en Eslovaquia, según la Oficina del Tesorero del Estado de Illinois.

Tampoco está claro cómo el hombre acumuló tanta riqueza tan silenciosamente.

“Esta es una cantidad de dinero que cambia la vida”, dijo el tesorero Michael Frerichs en un comunicado. “Ojalá supiéramos más sobre el Sr. Stancak”, abundó.

Qué se sabe del millonario benefactor

Las autoridades dicen que Stancak, quien nació en Chicago en agosto de 1929, era dueño de un bote llamado “Easy” y vivió por última vez en una casa en South Troy Street, donde fue encontrado muerto por causas naturales el 23 de diciembre de 2016.

Tras dejar una enorme fortuna y luego de que nadie reclamara el dinero, la Oficina del Tesoro comenzó a indagar sobre su vida, antepasados y la posibilidad de algún heredero.

Sus padres nacieron en Polonia y se casaron en Nueva Jersey el 27 de noviembre de 1909. Tuvieron siete hijos: Joseph, Mary, Paul, Anna, John, Helen y Frances. Solo Anna y John se casaron, pero ni Joseph ni ninguno de sus hermanos tuvieron hijos. Todos sus hermanos fallecieron antes que él.

La oficina también dijo que, debido a la falta de hijos, “el patrimonio de Stancak tuvo que identificar a la familia a través de sus padres, esencialmente ascendiendo en el árbol genealógico antes de volver a descender, y la mayoría de estos herederos residen en Polonia y la cercana Eslovaquia“.

Algunos parientes están en Estados Unidos, en Nueva Jersey, Nueva York y Minnesota. Siete están en Chicago o en comunidades suburbanas cercanas.

Además, las autoridades dicen que, a partir de 2019, una variedad de inversiones comenzaron a entregarse a la oficina del Tesoro como propiedad no reclamada, luego de que el dueño no se había puesto en contacto en tres años y la empresa de inversión no pudo localizarlo.

El abogado Kenneth Piercy, quien es el administrador de la herencia, dijo en un comunicado que “es un gran privilegio poder ayudar a los herederos a cobrar la herencia que les corresponde“.

En un comunicado, el estado de Illinois señaló que el reclamo de propiedad impago anterior más alto fue de $8.1 millones de dólares en 2012.

También te puede interesar:

– Joven renuncia a herencia millonaria porque no quiere ser tan rica: “No podría ser feliz”

– Mujer no puede cobrar la millonaria herencia de su padre porque no quiere trabajar

– Anciana muere y deja millonaria herencia, pero no a sus parientes…