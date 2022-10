Vanessa Guzmán responde con un mensaje contundente a los que criticaron su físico

La actriz y ahora competidora de fisicoculturismo, Vanessa Guzmán, ha dado mucho de qué hablar tras su radical cambio de look; y es que la famosa ha recibido, a lo largo de esta nueva faceta en su vida, diversos ataques por medio de redes sociales.

Insultos sobre su aspecto físico, comparaciones con el género opuesto, es lo que vive día a día Vanessa en sus cuentas oficiales, situación que la actriz ha dejado claro en distintas ocasiones que no le es relevante; sin embargo, sus ‘haters’ no la dejan en paz.

Fue así que Guzmán nuevamente mandó un contundente mensaje a sus detractores por medio de su cuenta oficial de Instagram; la intérprete de ‘Ana’ en la telenovela ‘Atrévete a Soñar’ dejo claro con una fotografía recostada y sin filtros que su amor propio rebasa cualquier crítica.

“Al natural, sin filtros, sin luces, sin maquillaje!!! Me amo, me acepto y si no te gusta problema tuyo, no mío!!!”, escribió Vanessa Guzmán en su historia.

Ante este tipo de insultos, la famosa ha denunciado esta situación de distintas maneras, una de ellas fue hace un tiempo, cuando creo la campaña de “#noalabusodeopinión”, pues destacó que las personas basan sus faltas de respeto con un “abuso de opinión”.

Con este movimiento la actriz buscó poner un límite a todas las ofensas que recibe a diario, y pidió discernir entre lo que es la libertad de opinión y el insultar a las personas, sean figuras públicas o no.

