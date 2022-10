Cohen dice que Trump no se postulará para presidente porque no puede permitirse perder dos veces

Según el abogado Michael Cohen, el exmandatario de los Estados Unidos, Donald Trump, no se postulará para presidente en 2024 porque no puede arriesgarse a la idea de perder.



En entrevista con Andy Levy, el antiguo mediador de Trump indicó que la derrota del empresario en 2020 ante Joe Biden fue como recibir una “patada en la ingle” y que “no puede permitirse el lujo de ser un perdedor dos veces”



“Una de las cosas que sabe que es su prioridad, incluso entre los republicanos, ha disminuido desde las elecciones de 2016. La gente está enferma y cansada del caos que crea todos los días. Y creo que se están cansando de la forma en que los partidarios de Trump 2.0 están haciendo exactamente lo mismo, imitando el trumpismo para ganar o intentar ganar las elecciones. No puede darse el lujo emocionalmente, de ser un perdedor dos veces”, dijo en el podcast The New Abnormal.



Pero Trump tiene un plan, según Cohen, “si lee la letra pequeña, él tiene la discreción exclusiva sobre el 90 por ciento de todo el dinero que sus partidarios le están dando actualmente, lo que lo convierte en un fondo para sobornos del 90 por ciento. Así que apuesto a que si miras cómo pagó para arreglar su avión, que estuvo parado en la pista durante mucho tiempo, te garantizo que proviene de ese fondo para sobornos”.



Además, añadió que ese dinero no lo está usando para fines políticos, como la gente lo sabe, sino para sí mismo.



En agosto de ese año, Cohen se declaró culpable de ocho cargos, incluidas violaciones de financiamiento de campañas, fraude fiscal y fraude bancario. En noviembre de 2018 se declaró culpable de otro cargo de mentirle a un comité del Senado y fue sentenciado a tres años de prisión en diciembre de ese año e inhabilitado en febrero de 2019.



Pasó poco más de un año en prisión antes de ser liberado antes de tiempo para cumplir el resto de su sentencia bajo arresto domiciliario debido a los temores por la pandemia de COVID-19.



Tras conseguir su libertad se ha encargado de señalar todos los pasos que da Donald Trump.

