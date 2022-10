Demócratas desean una nueva generación de líderes en el Partido

Los candidatos demócratas que buscan un cargo dentro de la política de Estados Unidos, han manifestado su deseo de que debería haber una nueva generación de líderes dentro del Partido Demócrata, una generación más joven que pudiera llegar a la comunidad de personas que tal vez los actuales legisladores no logran llegar.

Tres demócratas han manifestado este interés, aunque sí reconocen que la experiencia que ellos tienen es de suma importancia para las mejores decisiones del país. Tim Ryan de Ohio, Elissa Slotkin de Michigan y Max Rose de Nueva York revelaron sus inquietudes.

Tim Ryan candidato para el Senado en Ohio, retomó durante una entrevista, la promesa anterior del presidente Biden de servir como puente hacia un nuevo liderazgo demócrata y expresó: “Creo que es hora de un cambio generacional”.

Por otro lado se encuentra la candidata Elissa Slotkin de Michigan que es apoyada por la republicana Liz Cheney, compartió durante un evento, “necesitamos sangre nueva, punto, en todo el Partido Demócrata, en la Cámara, el Senado y la Casa Blanca”.

Max Rose de Nueva York realizaba su campaña y fue cuestionado con respecto a su opinión de si apoyaría a Joe Biden si se lanzaba a un segundo mandato para las elecciones presidenciales en 2024.

“No creo que Joe Biden deba postularse en 2024. No creo que Donald Trump deba postularse en 2024”, comentó. Y agregó: “Estoy enfermo y cansado de que esa generación esté en el poder. Tenemos que seguir adelante”, puntualizó el demócrata.

Para Slotkin de 46 años, Ryan de 50 años y Rose de 35 años, sería importante que el Partido Demócrata comenzará a reclutar funcionarios más jóvenes. Ya que parte de su argumento es que los actuales legisladores, tal vez no son tan populares en distritos donde hay jóvenes que buscan votar, pero no saben por quién, ya que no se identifican con las propuestas.

En una estadística presentada por FiveThirtyEight y publicada en The Washington Post afirma que el Congreso ha envejecido durante las últimas décadas, ya que las edades de los legisladores cada vez son más avanzadas.

En cuanto a los presidentes de Estados Unidos, las edades durante sus mandatos han fluctuado de forma distinta, únicamente los dos últimos rebasan el promedio; que son Donald Trump, quien tenía 71 años cuando asumió la presidencia y Joe Biden 78 años, al ocupar el mando.

La edad regular de los miembros de la Cámara y el Senado estaba en los 50 años en la década de los noventa y actualmente están de 60 años en adelante. La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, tiene 82 años o el senador Chuck Schumer de 71 años.

Michael McDonald, de la Universidad de Florida, proporciona un desglose de la composición del electorado y en los años actuales, los estadounidenses de edad más avanzada están constituyendo una mayor parte del grupo de votantes.

