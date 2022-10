Candidatos demócratas son cautelosos en sus campañas respecto al asalto al Capitolio

El republicano J.D. Vance y el demócrata Tim Ryan compiten codo con codo en la carrera por el Senado de Ohio en las elecciones de noviembre. En un debate reciente, J.D. Vance acusó a Ryan de tener una “obsesión” con el ataque al Capitolio y calificó la investigación del comité de la Cámara del 6 de enero como un “golpe político” contra Donald Trump y su campaña sobre fraude electoral en las elecciones de 2020, según The Associated Press.

“No quiero hablar de esto más que nadie”, replicó Ryan. “Quiero hablar de trabajos. Quiero hablar de salarios. Quiero hablar de pensiones… pero, Dios mío, tienes que investigarlo”, contestó Ryan, refiriéndose al asalto al Capitolio.

La cautela de Ryan es un reflejo de la división política que persiste casi dos años después de la violenta insurrección en el Capitolio provocada por Trump y su campaña sobre fraude electoral en las elecciones presidenciales de 2020.

Muchos republicanos todavía creen falsamente que el conteo de votos fue manipulado en contra de Trump, y los legisladores republicanos han minimizado repetidamente el violento ataque a la sede del Congreso, que dejó al menos cinco muertos, más de 100 policías fueron lesionados y envió a los legisladores a correr para salvar sus vidas.

La reticencia de algunos candidatos demócratas a hablar sobre el 6 de enero en la campaña electoral es un reconocimiento de que los votantes se centran principalmente en cuestiones de bolsillo, como los precios de la gasolina y el aumento de la inflación, en un año de mitad de período que suele ser un referéndum sobre el presidente en el poder.

Esa dinámica ha creado un delicado equilibrio para los demócratas, especialmente para aquellos como Ryan, que se postulan en áreas de tendencia más republicana o en estados indecisos.

“El público ve esto como algo del pasado, mientras que en este momento están lidiando con la inflación”, dijo el encuestador republicano Frank Luntz a The Associated Press. Si no puede permitirse el lujo de alimentar a su familia o llenar su tanque con gasolina, dice Luntz, “discutir algo que sucedió hace dos años no es probable que ocupe un lugar destacado en su lista”.

Aún así, algunos candidatos demócratas están apostando a que a los votantes les importará.

En un debate a principios de este mes, la representante Elaine Luria, una demócrata de Virginia que representa el 2do distrito del Congreso desde 2019, defendió su trabajo como miembro del panel de la Cámara de Representantes del 6 de enero diciendo que es “lo más importante que he hecho o que haré” profesionalmente, más allá de su servicio militar.

Más tarde, su campaña publicó un anuncio que mostraba imágenes de su oponente, la republicana Jen Kiggans, que se postula para ganar a Luria en las elecciones, negándose a decir si Biden fue elegido justamente.

“No soy tu candidata si estás del lado de los insurrectos”, dijo Luria en el debate. “No soy su candidata si prefieres tener a Donald J. Trump como presidente nuevamente”.

Las dos mujeres compiten por un escaño en el este de Virginia que ha cambiado de partidos cuatro veces desde 2000, un campo de batalla político poco común en una Cámara de Representantes donde la mayoría de las líneas de distritos se dibujan para proteger los escaños de ambos partidos.

