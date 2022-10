Familia de Octavio Ocaña recuerda al actor a un año de su trágica muerte

A un año de la trágica muerte del actor Octavio Ocaña su familia lo recordó en redes sociales con emotivos mensajes en los que señalaron cuánto lo extrañan, pero sobre todo la lucha que han mantenido a lo largo de estos 12 meses para hacer justicia en lo que aseguran realmente se trató de un asesinato y no de una muerte accidental como lo anunciaron las autoridades.

El 29 de octubre de 2021 el mundo del espectáculo se estremeció con la noticia de la muerte del actor Octavio Ocaña, quien desde temprana edad logró colocarse en el gusto del público gracias a su personaje de “Benito” en la serie cómica de Televisa ‘Vecinos’, y que lamentablemente perdió la vida a los 22 años debido a un impacto de bala que recibió en la cabeza luego de una persecución policiaca en las calles del Estado de México que finalizó en la carretera Chamapa-Lechería.

Una de las primeras en recordarlo con un emotivo mensaje fue su hermana Ana Leticia Pérez Ocaña, quien se mostró incrédula a un año de su partida, tiempo que asegura es en el que más ha llorado por el dolor de haber perdido a alguien tan importante en su vida.

“¡Terrenalmente siempre me acompañará la aflicción de tu partida, pero sé que para ti ya no hay dolor y que nos volveremos a ver! Gracias a Dios por que 22 años te prestó y fuiste mi hermano el más pequeño por que fuiste exitoso en lo que decidiste ser y lograste sobresalir en cada cosa que te proponías, me quedaste debiendo mucho pero no fue tu culpa“, mensaje que finalizó con la promesa de que tratará de llorarle menos y honrará su memoria para siempre.

Su otra hermana, Bertha Pérez Ocaña, también recordó el desgarrador momento en que le pidieron ir a reconocer el cuerpo, dolor que confiesa no le desea a nadie.

“Aún no puedo olvidar esa noche del 29 de octubre del 2021 cuando me dijeron que estabas muerto y que yo tenía que ir a reconocerte, en ese momento me perdí y tú mejor que nadie sabes lo que me ha costado volverme a encontrar, me duele el alma y es un dolor que no le deseo a nadie”, además de señalar que su familia seguirá exigiendo justicia para que los verdaderos responsables paguen por su muerte.

Asimismo, la joven de 29 años compartió una serie de fotografías de su visita al panteón en el que descansan los restos del actor de ‘Vecinos’ que se hizo famoso por su personaje de “Benito Rivers”.

Quien tampoco pasó por alto esta fecha fue Nerea Godínez, quien fuera prometida de Octavio Ocaña. El estremecedor mensaje fue acompañado con un video en el que recordó algunos momentos juntos y destacó la falta que le hace a toda su familia y a ella.

“Este año si he ido aprendiendo a vivir sin tu presencia, porque vivir sin ti sería imposible, siempre estás en mis pensamientos. Acá todo empieza a mejorar, he reído a carcajadas con tu mami, he paseado a muchos lugares con Bertha, hemos llorado, reído y cantado. Tu papá no se rinde ni se rendirá hasta hacerte justicia, le dolerá tu partida eternamente”, fue parte de la carta que se hizo publica este 29 de octubre. View this post on Instagram A post shared by Nerea González (@nerea.gogo)

