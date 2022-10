México y Estados Unidos le dieron la espalda: Alejandro Zendejas tendría que despedirse del Mundial de Qatar 2022

El Mundial de Qatar 2022 está a la vuelta de la esquina. Las selecciones que participarán en la Copa del Mundo ya comienzan a depurar sus listas. Gerardo Martino ya entregó una convocatoria con 31 jugadores que tiene posibilidades de viajar a Qatar. En dicha lista no está incluido Alejandro Zendejas, futbolista de las Águilas del América que se debate entre representar a El Tri o a Estados Unidos, pero desde las Barras y las Estrellas tampoco lo querrían.

Meses atrás se encendió la polémica con Alejandro Zendejas luego de manifestar su duda al momento de decidir qué selección representar. Gerardo Martino lo quería reclutar para El Tri, pero el futbolista no le cerraba las puertas a Estados Unidos con la Copa del Mundo en el horizonte.

La actitud del futbolista no fue del agrado del “Tata” que incluso lo llegó a tildar de “extorsionador”, calificativo que generó la respuesta de Fernando Ortiz, entrenador de las Águilas del América. El tiempo pasó y Zendejas tendría que ver la Copa del Mundo desde la TV.

Gerardo Martino habló fuerte con @AnaCatyHdz y @adelarosa sobre el entorno de Selección ‼️



También aclara el tema de Alejandro Zendejas y su no convocatoria pic.twitter.com/lxI8fpWU8u— LINDSAY CASINELLI (@LINDSAYDEPORTES) September 1, 2022

Estados Unidos no lo tomaría en cuenta

Desde hace un par de días se conoció la lista de 31 futbolistas expuestas por la Federación Mexicana de Fútbol (FMF), en ella no estaba incluido Alejandro Zendejas. Sin embargo, algunos medios han informado que Gregg Berhalter hará lo propio con la lista de la USMNT. Bajo estas circunstancias, el futbolista de las Águilas del América deberá centrarse en tomar una decisión, pero para la cita mundialista de 2026, torneo que irónicamente podrá jugar en la localía de Estados Unidos o México. Alejandro Zendejas goal for Club America in Liga MX. The 24-year-old US/Mexico dual national grew up playing in USYNTs with Christian Pulisic and Tyler Adams. He has two full caps with El Tri, but the USMNT has reportedly continued to monitor him. 🇺🇸 🇲🇽 pic.twitter.com/5BnC5RzIxh— Men in Blazers (@MenInBlazers) September 18, 2022

También te puede interesar:

· El mexicano que intentó “chantajear” a El Tri y que estaría fuera del Mundial de Qatar 2022

· ¿Marcelo Flores está sobrevalorado en México? Christian Martinoli atacó al “Chelo”

· “El equipo mexicano penosamente está en un momento muy triste”: Luis García reveló los problemas que hunden a El Tri