Gabriel Soto responde si es verdad que un hay contrato que le impide confirmar su ruptura con Irina Baeva

Gabriel Soto se encuentra en medio de las grabaciones de la nueva telenovela de TelevisaUnivision ‘Mi Camino es Amarte’ la cual protagonizará con Susana González; pero al mismo tiempo continúa en la polémica por su relación con Irina Beava de quien ha estado un poco distanciado debido a sus respectivos compromisos laborales, es por ello que en semanas recientes surgieron especulaciones en torno a un supuesto fin de su relación.

Pero fue durante un reciente encuentro con los medios de comunicación en el aeropuerto de la Ciudad de México donde el actor habló una vez más acerca de los rumores que aseguran existe un contrato que les impide hablar de su ruptura, el cual negó de inmediato.

“Qué cosas inventan. Si estamos juntos, estamos perfectos, todo bien“, respondió.

Al ser cuestionado sobre el mensaje con el que felicitó a su prometida por su cumpleaños número 30 que para algunos resultó simple a comparación del año anterior, Soto explicó que hay cosas que prefieren guardar para ellos y no exponer de más en las redes sociales.

“¿Por qué en redes sociales se tienen que decir las cosas privadas? Soy cariñoso y ayer hablé con ella y la felicité y todo. Si no ponemos lo que la gente quiere no pasa nada. Ahora que regrese ya nos verán”, comentó.

Y reiteró que su reencuentro está muy cerca pues ella finalmente regresó de Qatar y ya habrá oportunidad de festejar su cumpleaños, aunque para ellos no es importante publicar todo lo que viven.

“¡En qué cosas se fijan! No se preocupen. Se los he dicho siempre, cuando haya novedades se los vamos a decir. Ella ya llega en unos días y la vamos a festejar y vamos a estar juntos, yo seguiré grabando, ella estuvo en Qatar un mes, en Rusia un mes, en Nueva York casi tres semanas. Realmente no hemos subido (a redes sociales) porque no hemos estado y cuando hemos estado no nos preocupamos por estar subiendo cosas en Internet y en Instagram. No es necesario para nosotros”, puntualizó.

En cuanto a su boda, la cual tuvo que posponerse debido al conflicto que se vive entre Rusia y Ucrania, el actor confirmó que todavía no tienen confirmada la fecha en la que podría realizarse.

“Todavía no (hay fecha), yo tengo que terminar de grabar y el conflicto entre Rusia y Ucrania sigue complicado, ya veremos ahora que ella regrese qué pasa y qué decisión se toma”, añadió Soto.

Finalmente confesó que la telenovela no estaba en sus planes y tuvo algo que ver en que se aplazaran sus planes, aunque también aceptó la oportunidad pensando en sus hijas.

“Esta novela no estaba en mis planes hacerla, pero la empresa decidió que la hiciera. Qué bueno porque es trabajo y yo tengo dos hijas que sacar adelante pero también por eso tuvimos que poner en pausa un poquito los planes si es que la familia de Irina no puede venir”, sentenció el actor de 47 años.

