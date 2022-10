Horóscopo de hoy de Nana Calistar 31 de octubre de 2022

PISCIS

No pretendas cambiar por nadie, es momento de que te centres en tus cosas y en lo que en realidad importa y te deja algo bueno, es momento de mostrar tu verdadero rostro del herlado y si a alguien no le parece será muy su problema y no el tuyo, así que ya ponte perra en todos los aspectos y deja de ser la misma monjigata de siempre. No te limites en los deseos así estén muy por encima de donde te encuentras ahora pues todo será posible si lo quieres y lo deseas, pero sobre todo si luchas por ello. No minimices los problemas que vives, mejor enfréntalos de una buena vez para que no te sigan quitando el sueño. Vas a tener mucha suerte en juegos de azar solo es cuestión que te apliques en los números de la lotería. Tendrás la oportunidad de modificar cierta conducta que no te está llevando a ningún lado; hazlo que no sea momento de cometer errores y equivocaciones. Vienen perdidas de dinero u objetos por descuido así que aplícate para que después no andes con las preocupaciones encima. Ten más seguridad en ti y confía en lo que eres y sobre todo lo que tienes, si no, no vale la pena seguir ahí. Persona piel blanca te meterá en grandes conflictos.

ACUARIO

Ten presente que no es que el amor no se haya hecho para ti, el problema en si está en que desconfías tanto del el que cuando lo tienes enfrente no sabes aprovecharlo y disfrutarlo por estar pensando en qué momento te podría traicionar. Ya quita de tu camino y de tu vida lo que no te deja nada y ponte las pilas en lo que en realidad importa y vale la pena. Cuida la parte de excesos podrías cometer una indiscreción. Celos e inseguridad con tu pareja en caso de tener, no hay motivos, no hagas tormentas en vasos de agua ni te dejes caer pa que te levantes. Cambios de planes en un negocio que tenías en mente y la llegada de una persona que te confundirá mucho en cuestiones amorosas. Cuidado con enfermedades en la concha mi vida porque se viene una infección así que si no hay gorrito no aflojes la paparrucha de okis. Es importante que pongas atención a tus sueños, uno está por concretarse, pero necesita que le pongas más ganas. Noticia de ex amor que te dejará muy pensativo o pensativa. Debes de tener cuidado con un viaje el cual no va a salir de la manera que tú quieres o esperas. Momento de decir que si a ese negocio que has tenido en mente desde hace tiempo pero que por azares del destino no has logrado materializar. Aprende amarte cada día un poco más para que no necesites de nadie más adelante.

CAPRICORNIO

Eres bien perrita pero cuando estas con esa persona que te gusta eres bien pend3ja y por eso siempre te ven la cara de estúpida, deja de dormirte en tus laureles y ponte las pilas si realmente quieres crecer y progresar en todo lo que deseas. Hay una persona que se ha decepcionado mucho de ti al darse cuenta de que no pudo concretar nada contigo debido a tus miedos pasado e inestabilidad económica y emocional. No temas a cambios en el área del trabajo pues un cambio en los dineros no te vendría nada mal, no hagas algo que no te gusta o solo te la pasarás quejándote, mejor busca algo que te ayude a crecer y mejorar profesional y económicamente, recuerda que no naciste para pasar necesidades.No dejes que nadie se interponga en tus planes, debes de ir a lo seguro por lo que quiere y no seguir permitiendo manipulaciones de personas que buscarán sacar información de ti. Hay días en que no te encuentras o no sabes a dónde ir, pon las cartas sobre la mesa y sigue el camino adecuado el cual te lleve al cumplimiento de tus sueños. Ten mucho cuidado con nuevos proyectos que llegarán pues si los llevas a cabo con alguien más podría haber fraudes y pérdidas económicas.

SAGITARIO

Si no tienes una relación ten presente que el amor se construye y surge de personas que admiras, una persona que te trata normal jamás logrará ocupar tu corazón, eres muy de que requieres que te consientan, te atiendan y te suban al mismo cielo. Momento de pensar más en tu y en tu capacidad de obtener todo lo que deseas, no te dejes llevar por lo que otras personas digan de ti, conviértete en lo que quieres ser y ve por eso que te haga feliz y mueva tu mundo y tu vida. Descubrirás las malas intenciones de una amistad. Días en que andarás bien bipolar y nadie te va a aguantar. En lo laboral hay cambios, a veces te cansas de la misma rutina, si es así, es porque así lo has decidido, si ya te hartaste de tu shingado jale busca mejores opciones, pero no sueltes lo que tienes hasta asegurar algo mejor. Ya no trates de cambiar por alguien que no vale la pena y que no hace nada por ti y los tuyos. En el amor se ve un escenario complejo pues ahorita lo más importante debe de ser tu persona antes que gastar tus energías en alguien que lejos de ayudarte o beneficiarte podría truncar tus sueños y metas al punto de perder tu libertad e individualidad.

ESCORPIO

Debes aprender a soltar y dejar ir eso que te duele tanto o te ha afectado desde hace algún tiempo. Cuestiones que tiene que ver con trámites y arreglo de documentos se visualizan. No es momento de mendigar amor por nadie sino de quererte tanto al punto que nadie te dañe o te baje del nivel al que perteneces. Debes cuidar más tu estado de ánimo pues entras en una etapa en la cual las depresiones estarán bastante fuertes. Si estas en plan de solterón o solterona recuerda que no tienes porqué dar explicaciones. Si estas soltero o soltera hay posibilidades de encuentro pasional con una amistad, no te enamores, solo disfruta, ten presente que el sexo siempre será parte fundamental en tu vida, pues eres muy de vivir arriba o abajo del guayabo. Aprende a soltar a personas que solo te causan problemas y conflictos y que no dejas ir pensado que son en realidad amistades. Posibilidades de un encuentro amoroso con amistad, ni te claves, disfruta el momento y lo que sigue. No dejes que la vida te cobre la misma factura dos veces así que ve aprendiendo de tus errores. Familiar contará una verdad o secreto que había estado ocultando desde hace algún tiempo. No dejes de pensar en tus negocios o proyectos porque quizás estas en buenos tiempos de que se consoliden de la mejor manera.

LIBRA

Te viene una salida de la ciudad y posibilidades de encamarte con amistad, aguas, recuerda sueles enamorarte demasiado rápido. Es momento de ir a lo seguro y dejar de perder el tiempo en cuestiones que solo te apendejan y no te conducen a ningún lugar. Vienen días en los cuales deberás de aprender a enfocar tu energía y tu vida en lo que realmente es importante. Es momento de buscar soluciones a esas trabas que te han detenido en tu camino. Debes aprender a no vivir de lo que no pudo ser. No esperes recibir nada de nadie y enfoca tus energías, capital y fuerzas en lograr tus metas y sueños pues en pareja se te será mucho más difícil. Vienen días en los cuales comenzarás a pensar mucho en tu pasado y en lo que ya se llevó la vida, suelta y céntrate en lo que en realidad importa y tienes hoy en día. Cuidado con amores de una noche que podrían convertirse en algo más intenso. Deja de pensar en lo que no pudo ser y no se dio, suelta todo eso y emprende nuevas metas y proyectos. Recuerda que el karma no duerme y dentro de poco comenzarás a pagar cada error que cometiste anteriormente.

VIRGO

Si ya tienes con quien dormir, deja de darle atole con el dedo y no busques lo que ya tienes, recuerda que si quieres fidelidad debes de estar dispuesto o dispuesta a ofrecer eso en la misma medida en que recibes. Date la oportunidad de hacer a un lado todas esas cuestiones que no te dejan en paz o te ponen de mal humor. Si tienes una relación tu lengua suelta podría complicar las cosas, no exijas algo que no estás dispuesto o dispuesta a dar, los celos y malos pensamientos sobre tu pareja podrían meterte dudas que lejos de beneficiarte podrían amargar tu día. Debes aprender a desprenderte de todo eso que te cause estrés y dolores de cabeza, la vida es corta, céntrate en todo eso que te hace feliz. Cuidado con noticias de dineros que no te van a beneficiar en nada. Quien te quiera pagará tu precio quien no que se quite de la puerta y deje pasar a la clientela porque de un tiempo a la fecha traerás la feromona bien activada y traerás dos que tres tras tus huesos. Aguas con la manera en que actúas con ciertas amistades pues podrías enamorar a alguien cercano o cercana a ti, y es una persona que no te interesa, no hagas daño, mejor deja las cosas bien en claro. Tu salud se puede ver afectada por ingerir algún alimento en mal estado, trata de no comer en la calle y deja la huevonada y ponte hacer la comida en casa. Debes de cuidar un poco más el entorno en el que te desarrollas porque hay un ambiente demasiado fuerte e impreciso.

LEO

Trata de guardarte lo que sabes y lo que vas a hacer pues al decirlo la mala energía de las personas suele destruir tus sueños y anhelos. Es momento de creer en ti y de mirarte en un espejo y enamorarte de la persona que hoy en día eres. No esperes recibir nada de nadie pues no lo necesitas. A veces te atontas mucho quien te quiera te querrá de tiempo completo y no se irá como si nada y luego regresará a volver a incomodarte la vida, el amor no es así, el amor está todos los días y no de ganas, así que aprende a mandar al chorizo a quien solo te desestabiliza. No permitas que la monotonía o rutina shinguen lo que tanto te ha costado, si tienes pareja es momento de ir por más y no dejar que la relación se quede neutra. Aprende a soltar toda esa miércoles que traes cargando desde hace tiempo. Viene un viaje, pero también grandes pérdidas por robo o extravío. Días en los cuales el amor florecerá en su máxima expresión en caso de tener pareja todo comenzará a tomar forma y a solucionarse problemas que habías estado viviendo. Debes cuidar mucho tus ahorros porque en poco tiempo podrías presentar algunos problemas económicos.

CÁNCER

Debes aprender a valorarte más y darte cuenta de que no naciste pa andar de arrastrado o arrastrada con nadie, el día que esa persona vea que te pierde va a reaccionar y se dará cuenta lo que se le va de las manos. Es momento de ir por eso que mueve tu vida y tu mundo, de darle oportunidad a que la vida te sorprenda, no te quedes con ganas de nada y disfruta el momento, es preciso que antes de tomar cualquier decisión en tu vida visualices si esa decisión te ayudará a mejorar algo de tu vida y tu destino. Antes de andar de cusco o cusca aprende a verte bien y no ser tan exigente. Te cargas de un humor que ni la más grande de tu casa te aguanta, ten cuidado con tu temperamento o podrías cometer errores y dañar a personas que son muy importantes para ti. Un dolor en la espalda o piernas podría ponerte de mal humor, necesitas que tu tiempo y esfuerzo se centren en lograr recuperar tu cuerpo criminal a quien has descuidado por pura huevonería. Andarás con un carácter demasiado fuerte y explosivo que si te atontas dañarás a personas que son muy importantes. Cuidado con un amor del pasado que retorna y que podría meterte en graves conflictos.

GÉMINIS

No pretendas modificar la conducta de los demás sino eres capaz de modificar la tuya. Cuidado con golpes o caídas pues estarán a la orden del día. Date la oportunidad de crecer en el área de los dineros, lo primero que tienes que hacer es comenzar a ahorrar y no gastar en cuestiones que no te dejan nada de provecho. Quien se ausenta se olvida, así que si no quieres perder a quien te importa un shingo no te ausentes tanto de su vida. Debes aprender a vivir en el presente y dejar que el pasado se aleje o vaya de tu vida que no tendrá nada nuevo que ofrecerte. Ten cuidado con una amistad la cual podría meterte en problemas con tu pareja en caso de tener. Cambios muy perros en tu estado de ánimo y como no, eres muy de que en días eres una perita en dulce y otros te transformas en el mismo demonio salido del 5to infierno, cuida más esa parte pues podrías herir a personas que son muy importantes para ti. Un viaje en el mes de noviembre se va a realizar y se va llevar a cabo de la mejor forma o manera. Una gastritis perra y dolores musculares podrían fregarte la existencia, no comas tantos irritantes pues podrías shingarte más tu estómago. Un proyecto podría ser cancelado, no te desanimes, aprende de errores para mejorar en los próximos.

TAURO

Vienen días de muchos cambios en los cuales el amor florecerá de la mejor forma en caso de no tener pareja. Tu máximo error siempre será tu aprensión hacia tu pareja, eres algo celoso o celosa y es normal, a veces tu pareja deja mucho que desear. Las oportunidades tienen fecha de vencimiento, a veces te montas en tu orgullo y no hay quién te baje de ahí, aprende a perdonar pues al no hacerlo te arriesgas que cuando lo requieras sea a ti quien no te perdonen o no te den segundas oportunidades. Debes de cuidar mucho tu carácter porque andará de la fregada y podrías lastimar a personas que son muy importantes para ti. Cambios en la casilla del dinero, andarás bien jodido, pero es una pequeña racha que pasará muy pronto, ten en cuenta que eres de las personas que suelen gastar en fregadera y media que no necesita. Recuerda que si te lo propones puedes a-completar para tus gastos solo es cuestión que te sepas organizar de manera correcta. Vienen días en los cuales no sabrás como actuar o que hacer ante las adversidades de la vida, solo suelta y deja ir y deja que la vida y el mundo te sorprenda. Debes aprender a soltar a esa persona que te ha causado tantos dolores de cabeza y no te deja avanzar. Vienen momentos muy buenos en tu vida en los cuales tomarás grandes decisiones que repercutirán en tu presente de una manera bastante importante y fuerte. La comunicación y respeto siempre será la clave para fortificar su amors.

ARIES

Viene un viaje algo complicado, pero todo saldrá de la mejor manera. Si tienes una relación las infidelidades estarán a la orden del día y en cualquier momento podrías meterte en serios problemas. Un amor a distancia podría ser la clave, a veces no necesitas que esté alguien a tu lado sino saber solo que existe en la distancia y está contigo, pero ten presente que esas relaciones son muy difíciles y sueles desesperarte rápidamente al no tener al ser amado cómo quisieras. Cuidado con tu entorno y con esperar algo de alguien que sabes que no te va a dar nada más que dolores de cabeza. No temas a cambios, recuerda que para que las cosas cambien y obtener mejores resultados es necesario actuar de manera distinta. Es momento de aprender de cada error que has cometido para que no vuelva a suceder. Es momento de nuevas oportunidades en el amor en caso de no tener una relación. La vida y el amor te darán la estabilidad que necesitas y esa paz que hace tiempo no sientes contigo. Es momento de que comiences a ver la vida de una manera distinta que te enfoques en lo que realmente vale la pena e importa y que hagas a un lado lo que solo te causa estrés y dolores de cabeza. Amistades falsas y convenencieras donde quiera hay, no te tomes las cosas tan apecho y aprende a lidiar con esas personas las cuales solo buscan desestabilizarte y hacerte pasar un mal rato. Ten cuidado con una persona del pasado que va aparecer en cualquier momento y te va provocar dolores de cabeza y problemas.