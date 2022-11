Horóscopo de hoy de Nana Calistar 01 de noviembre de 2022

LEO

Cambio de actitud en estos días de una persona que te importa mucho, empezará a mostrar cierto interés por ti. Es probable que te deprimas por algo que no salió como deseabas. Cuida mucho tu alimentación en estos días pues podrías sufrir molestias estomacales. En esta semana deja todo en claro, piensa lo que has hecho en lo que va del año, lo que faltó y lo que ni siquiera intentaste, tienes todo para lograr tus objetivos y metas, pero te olvidas de ti por atender las cuestiones de otras personas. Como enemigo o enemiga no tienes piedad y quien te la hace te la paga. Excelentes fechas para meditar tu vida y ver si lo que has hecho ha sido suficiente para lograr tus metas y tus objetivos. Es probable que en próximas fechas recibas noticias de persona que ya no está contigo, ni te alarmes ni te hagas ideas tontas en tu cabeza, no hay planes de retornos amorosos, solo de cierre de ciclos. Aprende a decir que no, no puedes resolverle el mundo y la vida a todo mundo, date tu lugar y trabaja más en ti y en tus sueños.

VIRGO

Vienen cambios en tu humor, se te da mucho la bipolaridad, días andas de buen humor y otros que nadie te aguanta. Recuerda que tu sexto sentido te avisará de una persona que quiere hacerte daño o sobrepasarse contigo. Compra una veladora de abre caminos y barre tu cuerpo de cabeza a pies con ella, enciéndela y lee la oración ayudará a mejorar en el amor, dinero y éxito. Mejoras económicas y reencuentros familiares que te harán valorar mucho lo que tienes. Amistades se van y otras regresan del pasado, no dejes entrar a nadie que ya te haya afectado la existencia. Ya no te permitas caer por nadie y ve tras tus metas y sueños, reemplaza a quien no te busca, y deja de llorarle o de mendigar amor a quien solo te da dolores de cabeza, preocupaciones y mortificaciones. Podrías sentir rencor por alguna persona que te rodea al ver sus actitudes que ha tenido contigo. Recuerda que la vida te llena de oportunidades, aprende a escoger las que te mereces y no a conformarte con migajas ni sobras de nadie.

LIBRA

Aprende de tus errores y no te dejes influenciar por personas que apenas y conoces, recibirás crítica y más, y eso se debe a la envidia que llegas a causar donde pisas. Si tienes pareja cuida lo que sale de tu boca, algunas veces no piensas lo que dices y puedes llegar a herir al ser amado. Termina relación de dos amistades, pero entenderás que es lo mejor. Te vienen cambios en tus sentimientos los cuales te llevarán por el camino correcto hacia lo que de verdad mereces para ti. Cuidado con menospreciarte o darte menos valor del que posees. Amores del pasado retornan y recibes noticias de persona que es muy importante para ti. Siempre consigues lo que te propones y sabes ir por lo que quieres, te gusta el dinero y sabes de qué manera tenerlo, las críticas a estas alturas te van de sobra pues sabes lo que vales y lo que puedes llegar a ser cuando te provocan. Una veladora roja con canela te ayudará abrir puertas en cuestiones del amor y mejorar tu relación en caso de que exista algún problema o disgusto. Personas con mucha envidia podrían meterte en serios problemas, ponte las pilas y no permitas que roben tus energías.

ESCORPIO

Te enteras de chisme familiar que te hará a reflexionar sobre muchas cosas de la vida. La llegada de amistad nueva de piel blanca se aproxima y con ella nuevas sorpresas y viajes. Recibirás noticia especial que tiene que ver con trabajo o familia. Tu vida estará llena de altas y bajas siempre, debes aprender a disfrutar tanto los momentos malos como bellos y aprovechar la felicidad que te llega pues esta no será eterna. Ya no mendigues cariño ni amor por nadie, date tu lugar y tú taco que lo mereces y lo vales. Hay amores de tu pasado que te dolieron demasiado y que no has logrado soltar, cuando lo hagas aprenderás lo que es el verdadero sentido de la felicidad. Amores nuevos llegarán, pero para eso disfruta tu soltería en caso de tenerla, no te quedes con ganas de nada y que te valgan comentarios negativos de las demás personas que no te dan pa el gasto. Recuerda quién eres y hacia dónde vas en la vida pues tiendes a perderte mucho en tu camino y olvidas tus sueños y metas. Cuidado con caídas y golpes que estarán a la orden del día.

PISCIS

Medita sobre ese sueño profesional que tanto has deseado desde hace tiempo pues puede materializarse sin problema el chiste es que descuidas tus cuestiones personales por atender otras que no te dejan nada de provecho. Tienes muchas posibilidades de crecer en muchos ámbitos en las próximas fechas. Ya no te dejes influenciar por quien no te deja nada de provecho, atiende tus problemas y tu vida y no dejes que nadie se introduzca ella. Te viene una noticia de amistad que te hará cambiar de opinión sobre ciertas cosas. Enciende una abrecaminos eso ayudará a renovar energías y atraer los dineros y trabajos en caso de estar pasando un problema económico o laboral. No tengas miedo de enfrentar nuevos retos pues estos te darán las armas para que en el futuro no pases por las mismas situaciones o problemas. Momento de perdonar y mejorar en esos aspectos que no te conducen a nada. Tus proyectos y metas que emprendas de hoy en adelante deberán de girar en torno a tu vida y no a la de los demás, ponte metas a corto y mediano plazo solo así podrás lograr lo que buscas y quieres para ti.

ACUARIO

El amor ha de regresar a tu vida más puro e intenso que nunca, si las cosas antes no funcionaron entras en una etapa en la cual la vida y el destino te pagarán lo que te debían, te esperan muchos bellos momentos debido a cierta persona que retorna. Si tienes pareja te espera una situación que los hará más unidos. Ciertos malos comentarios o chismes por parte de amistades llegarán a ti y te pondrán de muy mal humor, que se te resbalen los chismes y ese tipo de cuestiones, recuerda lo que eres y vales y esas tonterías no te dejarán caer. Te sentirás ignorado o como cero a la izquierda con cierta persona que te domina mucho. Viene una semana muy perro lleno de nuevas cosas, te esperan cambios importantes en los cuales comprenderás con quien sí, con quien no y con quien nunca más. Es probable que te sientas solo o sola en estas semanas, aprende acercarte más a tu familia y convivir más con ellos, recuerda que son tu punto débil.

CAPRICORNIO

Vienen días de muchos cambios en los cuales debes aprender de cada una de tus caídas. Días en los que necesitarás reflexionar, te preocupas mucho por el futuro sin saber que es incierto y no sabes si estarás en él. No te amargues por nadie y aprende a soltar, dejar ir y perdonar. Te enteras de chisme que anda rondando en tu familia. Te cambiará la suerte en cuestiones de azar y del área de los trabajos y dineros. Ten cuidado con la manera en que pides las cosas, algunas veces exiges demasiado o te pones en un plan que nadie te aguanta y al final podrían ponerte en tu lugar de una manera bastante grosera y públicamente. Aguas con caídas y perdidas de objetos pues en esta semana se presentarán dichos hechos. Chismes en puerta de amistad, necesitas hacer una limpieza pues traes a tu lado mucha gente falsa. Cuidado con accidentes o pérdidas materiales que podrían presentarse en estos días.

SAGITARIO

Un proyecto que tenías pensado se cancelará debido a cuestiones económicas y desacuerdos de personas que te tienen mucha envidia. Aprende a creer en hechos y no en palabras vanas. Despójate de gente tonta que solo te limita o no te deja avanzar en el cumplimiento de tus sueños. Compra una veladora “tapa boca” barreta con ella, reza la oración y enciéndela, te ayudará a calmar chismes y habladurías en tu contra que vienen de parte de personas de tu trabajo o hasta de tu propia familia. Recuerda que tu meta y objetivo deberán de estar enfocados en tu felicidad y no en las demás personas, trabaja en lo que necesitas para ti y en ser mejor persona, ahí encontrarás lo que necesitas para encontrar el balance perfecto en tu vida. Si piensas hacer movimientos en tu economía, trabajo o sentimientos, hazlo estas en el mejor momento para consolidar sueños y planes. Ponte las pilas y soluciona cualquier problema que hayas tenido con otras personas para renovar tus energías y terminar este mes de la mejor manera, te queda solo hoy, sin rencores, problemas o complicaciones.

ARIES

Para mejorar el ambiente en casa usa incienso de canela y enciende una vela roja con miel, atraerás el amor. Es probable que la vida te ponga en una situación algo compleja, no te estreses, las cosas tomarán el mejor rumbo. Tu familia siempre será tu punto débil. Tu familia constituirá pieza clave de hoy en adelante, pero necesitas dedicarle más tiempo. Deja de tonterías en cuestiones que no te benefician y centra más tú tiempo en cuestiones que mejoren tu economía, tu estado de ánimo y cuestiones sentimentales, grandes pruebas se aproximan, pero sabrás salir delante de la mejor manera. Trata de ir más por eso que te mueve tus sentimientos pues es lo que te llenará el corazón, deja de pensar que las demás personas harán lo mismo por ti que lo que tú haces por ellos o ellas. No te tomes las cosas tan apecho o de lo contrario podrías meterte en problemas al dañar a quienes te importan demasiado. Un amor a distancia desaparecerá, te enteras de fallas de su parte, infidelidades, etc. Relación de amistad se encuentra en la cuerda floja.

TAURO

La vida te llenará de sorpresas. Pon más atención a tu forma de verte, has descuidado mucho tu apariencia que si bien es cierto no constituye lo más importante, en el medio en que te desenvuelves es pieza fundamental para lograr conseguir a la persona que deseas. No trates como prioridad a quien siempre te ha tratado como una opción. Te vienen chismes muy fuertes, no te dejes influenciar por personas que apenas y conoces, no tomes en cuenta críticas negativas o con dolo, enfócate en tu trabajo y tus cosas. Cuida tu carácter pues andarás insoportable y eso podría traerte muchos problemas sobre todo si tienes una relación. Una amistad te buscará pa´ pedirte un consejo; si no sabes que recomendarle no le digas nada pues los errores que cometa serán tu culpa. Sueños que te ponen en conexión con persona que ya no está físicamente. Échale muchas ganas a tu trabajo pues se están por consolidar grandes sueños en tu vida, tu carácter ha mejorado mucho y poco a poco irás dejando en el pasado a esas personas que te dañan tu existencia y tu vida.

GÉMINIS

Es importante que no tomes decisiones de tu vida en estos momentos, deja atrás todo eso que ha constituido un obstáculo en tu camino, tienes todo para ser feliz y consolidar tus sueños, algunas ocasiones te deprimes por cosas sin importancia, tu familia te necesita más que nunca, no la dejes ni a sol ni asombra y aprovecha cada minuto para demostrarles el amor que sientes por ellos. Aprende a creer más en ti y en tus metas y sueños. Ten cuidado de hoy en adelante con el terreno que pisas, podrías cometer grandes errores que te costarían mucho reparar, la vida ha sido complicada contigo y debido a eso te has vuelto un ser algo insensible e inexpresivo, te cuesta mucho mostrar amor cuando por dentro deseas tanto a esa persona de tus sueños. Muchos cambios laborales que te van a llevar por un excelente camino toman las decisiones que debes de tomar y siempre con la seguridad que será un éxito pues solo así lograrás concretar tu objetivo. Noticias inesperadas sobre familiar y posibilidad de viaje fuera de la ciudad, cuidado con persona piel blanca. Deja de culparte de errores que no cometiste o no son tuyos.

CÁNCER

Vienen días en los cuales pondrás a prueba tus sentimientos en caso d tener pareja, ten cuidado porque te podrías llevar grandes sorpresas. Ten cuidado con esos sueños guajiros que pasan por tu cabeza y que sabes bien que son imposibles, pon los pies en la tierra y concéntrate en lo que en verdad vale la pena, si en estos días no reflexionas y actúas como debe de ser en el futuro no obtendrás nada, que este tiempo en familia y casa te sirva para valorarte como persona, pero también para reflexionar sobre lo que quieres de la vida y hacia dónde vas. No es momento de lidiar con el pasado sino con el presente y ver la vida de manera diferente. Cuidado con vecinos o amistades falsas que buscaran de mil maneras shingarte la existencia y hacerte pasar momentos complicados. Cuidado con cambios de última hora y con amores de una noche que no te llevan a ningún sitio y solo te causan estrés. Cuidado con traiciones de amistades, andan ladrando de ti, saben que vas creciendo y te está yendo bien y eso les pone muy de malas.