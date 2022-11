María Chacón presume su figura usando un minivestido negro con cierre al frente

El Halloween no podía pasar desapercibido para María Chacón, quien acudió a una fiesta luciendo su figura en un minivestido de color negro, con cierre al frente y plastificado; ella publicó en su cuenta de Instagram muchas fotos que la muestra con su sexy atuendo, acompañándolas con el mensaje “happy halloween de su goth girl favorita”. 🕷😈🕸🎃

Actualmente María lleva uno de los papeles coestelares en la telenovela “Cabo”, y precisamente en la presentación a la prensa lució espectacular en un ajustado vestido de color rojo. Ella no puede contener su emoción por este nuevo proyecto: “Mi primer telenovela en 15 años y no podría estar más feliz de que sea dando vida a Rebeca, un personaje que amo y espero que ustedes también (o la odien 😂😈)”.

En un año María ha conseguido un buen número de seguidores en Instagram, y ya son más de un millón. Una de sus publicaciones más populares ha sido una fotografía que la muestra durante sus vacaciones en Ibiza, mientras posa en la playa luciendo su perfecto bronceado y usando un colorido microbikini de tiras. View this post on Instagram A post shared by ᴍᴀʀɪᴀ ᴄʜᴀᴄᴏɴ (@oficialmariachacon)

