Menos de un año: ¿Cuánto tiempo le tomó a Steve Cherundolo para llevar a LAFC a la Final de la MLS Cup 2022?

Steve Cherundolo está haciendo algo que otros técnicos en LAFC no han logrado, pues tras una amarga temporada realizada por Bob Bradley en donde el equipo no ingresó a los Playoffs de la Major League Soccer, pero ahora, con el entrenador que está al mando desde el banquillo no solo ingresó a la postemporada, sino que también se encuentra en la final de la competencia en Estados Unidos.

Pero esto no es todo, pues Cherundolo ha logrado esto con menos de un año en el banquillo del equipo de Los Ángeles. En su primera campaña como entrenador, con tan solo 10 meses en el cargo, con este desafío en el equipo, el estratega está a 90′ minutos de lograrlo.

Sin embargo, aunque cueste mucho creerlo, este no sería el único caso en el que un entrenador llega a un equipo y en la misma temporada levante el torneo- algo que no ha sucedido con LAFC, pero puede pasar el próximo domingo.

Para ver este hecho peculiar en Estados Unidos, dentro de la MLS, debemos irnos al pasado, uno muy lejano, pues fue en 1996 cuando Bruce Arena, tomó las riendas del DC United y en la misma campaña inaugural de la MLS, llevó al equipo de Washington al título en suelo estadounidense.

Aunado a este caso, justamente Bradley, en 1998 tomó su primer desafío entrenador en jefe de Chicago Fire, club al que llevó al título de la Major League Soccer, siendo el primer equipo de expansión de la Liga en lograr el título en su primera campaña dentro del máximo circuito de balompié nacional.

LAFC ante Philadelphia Union final de la MLS 2022

LAFC con el mexicano Carlos Vela como principal figura se medirá a Philadelphia Union en la gran final de la MLS Cup 2022.

El juego se realizará este domingo 5 de noviembre (4:05 pm, ET, 1:05 PT) en el Banc Of California Stadium de Los Ángeles, casa del equipo del azteca que venció a LA Galaxy y Austin FC.

También te puede interesar

–Philadelphia Union se despidió de sus fans y llegó a Los Ángeles para la final de la MLS ante LAFC

–Cristian ‘Chicho’ Arango revela el motivo por el cual LAFC venció a Austin y se inscribió en la Final de la MLS Cup

–Comandado por Carlos Vela y sus estrellas: LAFC buscará su primer título en la historia de la MLS Cup

–LAFC de Carlos Vela se medirá ante Philadelphia Union en la gran final de la MLS Cup