Joven gana miles de dólares tras dejar la universidad para hacer tutoriales de maquillaje

Sin duda las redes sociales se han convertido en una nueva forma de empleo que puede generar miles de dólares, por lo que algunos personas están optando por apostar a ser influencers antes que terminar una carrera, como es el caso de una joven que abandonó la universidad para dedicarse a grabar tutoriales de maquillaje.

Hace unos días, una joven influencer británica de 23 años llamada Raquel Llorente se volvió viral tras asegurar que era “muy bonita” para estudiar ingeniería y por eso decidió dejar la escuela para hacer vídeos de maquillaje en Instagram.

“Nunca quise estar allí en primer lugar”, dijo Raquel a The Sun. “Me estaba gastando todos mis préstamos estudiantiles en diferentes paletas y me perdía en el maquillaje”, agregó.

“Sólo me estaba divirtiendo y haciendo lo que suelo hacer, pero estaba mejorando con el maquillaje y me sentía demasiado guapa para no estar delante de una cámara”, dijo Raquel al diario británico.

Raquel estudiaba ingeniería y desarrollo de productos en una universidad británica, pero ahora decidió dedicar la mayor parte de su tiempo a manejar su cuenta de Instagram, en la que comparte consejos de maquillaje y belleza.

Genera miles de dólares

Aunque su decisión ha generado gran controversia y críticas, al parecer ha sido la adecuada desde el punto de vista económico, ya que los tutoriales en Instagram han resultado muy rentables para la joven.

“Esto del maquillaje es rentable”, dijo la joven, para luego detallar que ha generado 35 mil dólares por año, cifra que tal vez no ganaría en un principio si hubiera buscado trabajo de la ingeniería que estaba estudiando.

Ahora, en lugar de dedicarse a la ingeniería, Raquel está ocupada en dar el siguiente paso en su carrera de maquillaje. Eso significa responder a los correos electrónicos, grabar nuevos vídeos de contenido, editar, controlar su número de seguidores, etc.

