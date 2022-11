¿Deberías tomar Paxlovid como tratamiento para la  COVID-19?

El publicitado antiviral puede ayudar a reducir los síntomas de manera significativa. Pero tiene limitaciones.

By Kevin Loria

Para las personas con alto riesgo de padecer COVID-19 grave, incluidas las personas mayores y aquellas con problemas de salud crónicos, Paxlovid de Pfizer, un antiviral recetado autorizado para uso de emergencia en diciembre de 2021 ha sido un punto de cambio.

Un estudio de Pfizer demostró que Paxlovid reducía el riesgo de hospitalización o muerte en personas de alto riesgo no vacunadas en un 88% cuando se administra dentro de los 5 días posteriores a los primeros síntomas. El efecto puede ser menos drástico entre las personas que no están en alto riesgo, que están vacunadas, o ambos, pero Paxlovid todavía puede ayudar. Un estudio de Israel que incluyó a personas de alto riesgo vacunadas y no vacunadas demostró que las que recibieron Paxlovid tuvieron un riesgo global de 46 % menor de COVID-19 grave, o de muerte.

Cómo funciona Paxlovid

Paxlovid es en realidad son 2 medicamentos: nirmatrelvir y ritonavir. Los pacientes toman ambos fármacos por la mañana y por la noche durante 5 días.

El nirmatrelvir en Paxlovid actúa como un antiviral: impide que el SARS-CoV-2, el virus que causa COVID-19, que haga copias de sí mismo. El ritonavir ayuda a potenciar esa actividad antiviral. Sin embargo, el ritonavir también puede modificar los efectos de otros fármacos en tu sistema, incluyendo algunos medicamentos recetados comunes como las estatinas. (Aprende más en COVID-19 Drug Interactions, de la Universidad de Liverpool en el Reino Unido).

Esto es especialmente preocupante en el caso de los adultos mayores, que son los que tienen más probabilidades de beneficiarse de Paxlovid, pero que también tienen más probabilidades de estar tomando ya una serie de medicamentos, dijo Melanie Thompson, MD, copresidente del Panel de Orientación de Atención Primaria del HIV de la Sociedad de Enfermedades Infecciosas de Estados Unidos, durante una reunión informativa para los medios de comunicación.

Si estás bajo tratamiento por COVID-19, comparte con tu proveedor una lista completa de los medicamentos y suplementos que estás tomando. En muchos casos, las personas que utilizan Paxlovid pueden simplemente pausar o reducir la dosis de otros medicamentos, consultando con su médico o farmacéutico, dice Jason Gallagher, PharmD, especialista en farmacia clínica en enfermedades infecciosas de la Facultad de Farmacia de la Universidad de Temple en Philadelphia.

Quién debería tomarlo

Paxlovid está autorizado para su uso en personas mayores de 12 años que tienen un alto riesgo de sufrir COVID-19 grave, incluidas las personas mayores, las mujeres embarazadas o personas con problemas de salud crónicos como obesidad, hipertensión o diabetes. Los expertos a los que preguntamos dijeron que cualquier persona no vacunada o sin dosis de refuerzo que tenga un problema de salud que la ponga en riesgo de padecer una enfermedad grave o que sea mayor de 50 años, es probable que se beneficie del Paxlovid.

Pero no todos los que califican lo necesitan necesariamente, afirma Gallagher. Los primeros resultados de un ensayo de Pfizer con 1,153 personas no mostraron un beneficio significativo para las personas no vacunadas que no tenían un alto riesgo o para las personas totalmente vacunadas con un factor de riesgo de enfermedad grave. Aunque todavía no hay datos que demuestren que las personas con dosis de refuerzo necesitan o se benefician de Paxlovid, sí podría ayudar a los adultos mayores con dosis de refuerzo, según los expertos con los que hablamos.

En última instancia, todos deberían discutir los beneficios y los riesgos del tratamiento con su proveedor, dice Kelly Gebo, MD, profesora de la Facultad de Medicina de la Universidad Johns Hopkins y coautora de un conjunto de directrices sobre el tratamiento del COVID-19.

Los efectos secundarios más comunes de Paxlovid incluyen diarrea, náuseas y alteración del sentido del gusto. Los problemas hepáticos, como la coloración amarillenta de la piel y el blanco de los ojos, y las reacciones alérgicas son menos frecuentes.

El efecto rebote de Paxlovid

Algunas personas que toman Paxlovid informan el regreso de los síntomas (o una prueba positiva) después del tratamiento. Si te ocurre esto, aíslate y asume que sigues siendo contagioso. Por el momento, nadie sabe exactamente por qué se produce este “efecto rebote” ni qué tan común es. Pero esto no debería desanimar a nadie a usar Paxlovid, dicen los expertos, porque estas recaídas no parecen producir hospitalizaciones. “El fármaco está diseñado para evitar la hospitalización”, dice Gallagher. Paxlovid “hizo su trabajo si no tuviste que ir al hospital”.

