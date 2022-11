Así funcionan las milicias que vigilarán las elecciones intermedias en cada estado

Los ciudadanos de Estados Unidos tienen derecho al voto. Cada vez que una persona va a votar, así sea que vote en persona o envíe una boleta por correo la deposite en un buzón electoral, el votante no debe sentirse inseguro o intimidado mientras ejerce sus derechos fundamentales en las elecciones.

La intimidación de votantes es un delito federal. Es importante saber que no se debe dudar en hablar y buscar ayuda si hay intimidaciones al votar. La votación debe ser libre de preocupaciones y amenazas. Si algo se siente mal, confíe en su instinto. Hay recursos disponibles para ayudarlo y responder sus preguntas.

¿Qué es una milicia?

Las leyes federales y estatales generalmente usan el término “milicia” para referirse a todos los residentes sanos entre ciertas edades que pueden ser llamados por el gobierno para defender los Estados Unidos o un estado individual. (Ver 10 USC § 246).

Cuando no son convocados, a veces se los denomina “milicia no organizada”. Un grupo de personas que se consideran parte de los residentes a los que se hace referencia como miembros de la milicia según la ley estatal o federal no tiene permitido legalmente activarse para el servicio.

Una milicia privada que intente activarse, fuera de la autoridad del gobierno estatal o federal, es ilegal en todos los estados.

¿Qué debo hacer si veo grupos armados cerca de un lugar de votación?

Primero, trate de documentar lo que ve:

– ¿Qué hacen las personas armadas?

– ¿Qué llevan las personas armadas? ¿Portan armas de fuego? Si es así, ¿de qué tipo? Si no, ¿están transportando otros tipos de armas?

– ¿Llevan insignias, carteles o banderas? Si es así, ¿qué dice o se ve?

– ¿Parecen estar patrullando como lo haría un oficial de la ley?

– ¿Parecen estar coordinando sus acciones?

– ¿Tienen un líder?

– ¿Se detienen o hablan con personas fuera de su grupo?

– ¿Parecen estar provocando o amenazando con violencia? Si es así, ¿qué están haciendo, específicamente?

– ¿La gente se aleja del centro de votación después de verlos o hablar con ellos?

Ejemplos de intimidación de votantes

– Cuestionar agresivamente a los votantes sobre su ciudadanía, antecedentes penales u otras calificaciones para votar.

– Representarse falsamente como funcionario electoral.

– Mostrar señales falsas o engañosas sobre fraude electoral y sanciones penales relacionadas.

– Otras formas de acoso, particularmente el acoso dirigido a votantes de color y que no hablan inglés.

– Difundir información falsa sobre los requisitos para votar.

Recuerde que: no necesita hablar inglés para votar, en ningún estado. No necesita pasar una prueba para votar, en ningún estado. Algunos estados no requieren que los votantes presenten una identificación con fotografía.

Qué hacer si sufre intimidación al votar

En muchos estados, puede dar una declaración jurada al trabajador electoral de que usted cumple con los requisitos para votar en su estado y luego proceder a emitir su voto.

Luego denuncie la intimidación a la línea directa de protección electoral al 1-866-OUR-VOTE o al 1-888-VE-Y-VOTA (en español).

Reporte la intimidación a sus funcionarios electorales locales. Sus oficinas estarán abiertas el día de las elecciones.

¿Es legal actuar como una milicia privada en California?

No es legal. Los 50 estados prohíben que las milicias y unidades militares privadas no autorizadas participen en actividades reservadas para la milicia estatal, incluidas las actividades de aplicación de la ley. Algunos, incluido California, también prohíben la actividad paramilitar durante o en apoyo de un desorden civil.

La Constitución de California prohíbe que las unidades militares privadas operen fuera de la autoridad estatal.

¿Es legal actuar como una milicia privada en Nueva York?

No. La ley de Nueva York establece que es ilegal que grupos de personas se organicen como milicias privadas sin permiso del estado.

¿Es legal actuar como una milicia privada en Texas?

No. La Constitución de Texas prohíbe que las unidades militares privadas operen fuera de la autoridad estatal, y establece que “las fuerzas armadas estarán en todo momento subordinadas a la autoridad civil”.

Te puede interesar:

– 10 pasos para entender cómo es el conteo oficial de las elecciones de 2022

– Claves que alertan sobre violencia en Estados Unidos durante elecciones intermedias del 8 de noviembre

– Biden advirtió que la democracia está en juego en discurso previo a las elecciones intermedias