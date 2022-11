El rock nunca muere dicen las Madres Rockeras de TikTok

Un grupo de mujeres latinas están ganando popularidad en TikTok, al exponer por todo lo alto su amor por el rock. En menos de dos años, la página “Madres Rockeras” cuenta con más de 20,000 seguidores quienes elogian la música y bailes compartidos por mujeres de diferentes estados de la nación.

Entre sus videos están las canciones de las bandas de Mago de Oz, Lira N’ Roll, Interpuesto, Perro Callejero, Víctimas del Doctor Cerebro entre muchas otras que les traen buenos recuerdos y la nostalgia de su juventud.

Guadalupe García, una de las creadoras del grupo, dijo que al inicio de la pandemia del covid-19 y con el encierro comenzó a buscar alternativas para su entretenimiento. Su hija adolescente la introdujo al mundo de TikTok donde veía videos de rock y fue conociendo a otras mujeres que compartían la misma pasión.

Poco después García y otras cuatro mujeres decidieron comenzar su propia página. Pese a que al inicio le daba vergüenza mostrarse en videos públicos poco después el compañerismo las hizo armarse de valor.

“Decíamos, ‘vamos a hacer el ridículo juntas’”, contó García de 47 años.

Este plan se convirtió en un espacio para que las 14 mujeres, de edades entre los 30 y los 60 años, pudieran expresarse, reencontrarse con la música de su adolescencia y crear comunidad con otras mujeres a millas de distancia.

García dijo que el rock le recuerda a su barrio de Ciudad Nezahualcóyotl, en la ciudad de México, donde nació el rock urbano.

“Cuando yo iba a la secundaria y preparatoria era lo que escuchábamos y era la música con la que nos identificábamos aunque en ese tiempo se nos hacía ver como esa parte ‘mala’ de la sociedad”, dijo García.

Sin embargo, para ella esta música se ha convertido en la nostalgia de algunos de los mejores momentos de su juventud.

De igual manera, Martha Enríquez, originaria de Azcapotzalco, en la ciudad de México, dijo que cuando ella iba creciendo la música popular en su barrio era la salsa, cumbia y rock.

Las 14 mujeres de Madres Rockeras. (Suministrada)

Para ella siempre estuvo esa inclinación por el rock urbano y poco después por el rock en inglés.

“Es bien bonito escuchar esa música porque entre lo cotidiano y la rutina de todos los días siempre esta esta música que te relaja”, dijo Enríquez, quien es otra co-creadora del grupo. “Ahora con los videos nos distraemos y les enseñamos a otras personas que es el rock”.

Maricruz Bermúdez, de 51 años, vive en el norte de California y dijo que se enteró del grupo gracias a su hermano quien en una ocasión la etiquetó en un video de Madres Rockeras.

“Me dice, ‘enséñales cómo se baila el rock’”, recordó Bermúdez.

La nativa de Ecatepec, en la ciudad de México, dijo que cuando escucha el rock no puede contenerse y se pone a bailar. Así que cuando vio la página de Madres Rockeras contactó a Enríquez y García, les envió un video de ella bailando e inmediatamente fue aceptada para hacer los videos.

“El grupo me encanta, siento que somos como una sola. Siempre nos tomamos en cuenta, hasta para decidir la canción que vamos a poner todas votamos”, dijo Bermúdez.

Conociéndose en persona

Las mujeres que forman parte del grupo viven en diferentes estados incluyendo Texas, Florida, Washington, Chicago, Indiana, North Carolina y hay una que vive en México.

Hace poco, algunas de ellas pudieron conocerse en persona en la ciudad de Los Ángeles y tienen pautada otra reunión el próximo mes para conocer a otras más.

Algunas de ellas han hecho muy buenas amistades entre ellas y aseguran que aunque en sus vecindarios hay grupos para unirse, para ellas el rock es lo que más les apasiona. Así que el grupo de Madres Rockeras es el lugar donde se sienten comprendidas y a gusto.

García y Enríquez son de las que han formado una muy buena amistad y aún se impresionan de saber que por muchos años habían estado viviendo en la misma ciudad de Los Ángeles, tienen los mismos gustos y la misma edad, pero nunca se toparon.

Las participantes del grupo dijeron que disfrutan ver los mensajes que les dejan sus seguidores ya que muchos se identifican con el tiempo, la música o las experiencias vividas.

“Hace poco incluso mi hija me dijo que estaba contenta de que he encontrado personas con quien me puedo divertir y puedo hablar”, contó García. “Se siente bien padre porque yo nunca me imagine haciendo lo que estoy haciendo ahora. Me preguntaba ¿cómo me voy a ver yo? pero fue bueno encontrar otras mujeres que les gustan las mismas locuras”.

García dijo que ella recomienda a las mujeres que no tengan miedo a atreverse a hacer cosas por vergüenza. Después de todo, nunca saben cuándo y dónde van a encontrar a su grupo de apoyo.

Puede seguir el grupo de Madres Rockeras en TikTok. También cuentan con una página en Instagram y Facebook bajo el mismo nombre.