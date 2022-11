La Proposición 28, una oportunidad para los estudiantes de California

Como profesional en la industria creativa, me apasiona el poder transformador de las artes. Y quiero que todos, independientemente de su nivel socioeconómico, tengan acceso a una educación diversa educación artística. La Proposición 28 va a darle esa oportunidad a todos los estudiantes de California.

Honestamente, yo no estaría donde estoy hoy día sin las clases de arte que tomé en la escuela secundaria, y no, no estoy exagerando.

Cuando entré a mi primera clase de producción de televisión en Mountain View High School, en El Monte, sentí que mi futuro se transformaba frente a mí. Las posibilidades me parecían infinitas; mi mente se aceleró con entusiasmo y supe exactamente dónde quería estar: en un estudio de sonido, detrás de una cámara, creando entretenimiento para millones de personas.

Treinta y tantos años después, sigo acreditando esos primeros años en la escuela secundaria pública como el inicio de mi carrera en la industria de la televisión.

El haber sido expuesto a las artes a temprana edad encendió mi pasión por la industria de la televisión y hoy es la base de mi carrera.

Múltiples estudios muestran que la educación artística y musical tienen múltiples beneficios cognitivos y ayudan a desarrollar el autoestima de los niños, al mismo tiempo que les brinda las herramientas y oportunidades para seguir una carrera artística y creativa. La educación artística estimula el desarrollo de nuestros jóvenes, los hace estar más involucrados en la escuela y reduce el nivel de ausencias.

Por eso apoyo la Proposición 28. La medida busca aumentar los fondos para los programas de educación artística y musical en las escuelas públicas de California y brindará la educación completa a seis millones de estudiantes sin aumentar los impuestos. Quiero que todos los estudiantes de California tengan las mismas oportunidades que yo recibí.

Actualmente, las escuelas públicas de California no cuentan con los recursos y fondos necesarios para ofrecer estos programas a todos los estudiantes del estado como lo manda la ley.

Pese a que California es la capital creativa del mundo, solo 1 de cada 5 escuelas públicas en el estado tiene un programa de arte o música de tiempo completo. De hecho, el 88% de las escuelas siguen sin ofrecer la educación de arte y música requiere la ley federal. El impacto de la falta de fundos para la educación artística y musical es más agraviante en las escuelas públicas de comunidades de bajos ingresos, y afecta en particular a los estudiantes afroamericanos y latinos de PreK-12, que representan el 61% del total de la inscripción de PreK-12 y el 77% de la inscripción de las comunidades de bajos ingresos.

A consecuencia, esto desprovee a millones de estudiantes la oportunidad de recibir los beneficios reales y tangibles que brindan la educación de arte y la música. Nuestros niños merecen algo mejor.

Es imprescindible que todos los estudiantes, independientemente de su código postal, estén preparados para los trabajos del futuro. La Proposición 28 va a dedicar más de $900 millones a las artes y la música para los estudiantes de todas las escuelas públicas de PreK-12 en California sin aumentar los impuestos. La iniciativa requiere que el 100% de los fondos escolares adicionales se utilicen para la educación artística y musical, con al menos el 80% en la contratación de maestros y asistentes de maestros.

Los fondos de la Proposición 28 también garantiza que la futura fuerza laboral refleje la diversidad del estudiantado de las escuelas públicas, ofreciendo trayectorias profesionales que muchos consideran inalcanzables.

California es mi hogar y las artes son un motor fundamental de nuestra economía. Como profesional de la industria creativa cuya vida fue transformada por las artes, quiero que todos, independientemente de su origen o estatus económico, tengan acceso a una educación rica en artes. No se trata solo de crear músicos, artistas o el próximo ejecutivo de Hollywood, aunque también es un esfuerzo que vale la pena. La educación artística es más que eso: se trata de enriquecer las vidas de nuestros estudiantes y garantizar que tengan tantas herramientas como sea posible para construir carreras que sostengan a la familia.

Chris Abrego (*) es ejecutivo latino de Banijay