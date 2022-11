Pat Harrigan, candidato al Congreso de Carolina del Norte, culpa a su rival de campaña por presentarlo como un desalmado fabricante de armas

Pat Harrigan, candidato republicano que se postula para el Distrito 14 de Carolina del Norte, se quejó de haber recibido amenazas de muerte contra él y su familia después de la campaña de desprestigio que le creó su rival en las urnas, el senador estatal demócrata Jeff Jackson.

En su momento, Jackson acusó a Harrigan de ganar dinero con el devastador tiroteo ocurrido en la escuela de Sandy Hook en 2012 a través del negocio que tiene él y su esposa, una situación que aparentemente le comenzó a incomodar a cierto sector del electorado que acudirá a las urnas el próximo martes a emitir su voto en las urnas.

Sin embargo, en su afán por exhibir todavía más al aspirante republicano, el senador recurrió a la grabación de un video donde muestra el exterior de la casa donde habitan los familiares de Pat Harrigan.

El punto álgido es que horas después de haberse difundido la grabación alguien lanzó un disparo que se impactó contra una de las ventanas de la propiedad ocasionando pánico entre las personas quienes en ese momento permanecían en su interior.

Debido a ello, Harrigan apareció en televisión y a través de una entrevista concedida a Fox News expuso los acontecimientos responsabilizando a Jeff Jackson.

“Esto es política en su peor momento. Y la razón por la que es así es porque mi oponente está desesperado por hacer todo lo posible para hablar de algo que no sea lo que realmente importa en esta campaña“, indicó el fabricante de armas de fuego y veterano de las Fuerzas Especiales del Ejército.

Jeff Jackson's silence on the results of his vile and dishonest campaign is deafening but not surprising. I call on him to condemn the violence & apologize for his lies, but he won't. If he did, then he'd have to start talking about inflation, a broken economy, & rampant crime. pic.twitter.com/5pr1wqlGYF — PatHarriganNC (@PatHarriganNC) November 4, 2022

En respuesta, el senador Jackson emitió un comunicado en Twitter donde condena la violencia.

“Parece que alguien, que aún no ha sido identificado, disparó contra la casa de los padres de mi oponente. Fue absolutamente un acto de violencia y lo condeno en los términos más enérgicos posibles.

Con mucha precaución, tan pronto como me enteré del evento, pedí que se detuviera uno de nuestros anuncios. Incluía una imagen de una de las casas de mi oponente vista desde el otro lado de un lago a una distancia de varios cientos de metros y millas de distancia de la otra casa”, indica la misiva. Yesterday I learned about an event that happened three weeks ago. It appears that someone – who has yet to be identified – fired a shot into the home of my opponent's parents.



It was absolutely an act of violence and I condemn it in the strongest possible terms.— Sen. Jeff Jackson (@JeffJacksonNC) November 4, 2022

También te puede interesar: