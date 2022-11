Borja Voces: “Mi éxito es levantarme todos los días con el trabajo que amo”

“Mi éxito es levantarme todos los días con el trabajo que amo”… Así de claro es Borja Voces, a quien vemos a diario en ‘Edición Digital’ de Univision, en las 24/7 noticias, y en su casa de siempre, ‘Primer Impacto’.

Como si esto fuera poco, estos próximos Latin Grammy 2022 estará conduciendo una vez más el show ante-sala ‘Noche de Estrellas’, y acaba de entrevistar nada más y nada menos que a la estrella del momento, su compatriota Rosalía, convirtiéndose en el primer hispano conversar con ella para una cadena en español.

En exclusiva hablamos con Borja, quien nos hace un recuento de todo lo que está viviendo, y lo feliz y agradecido que se siente con el público que le sigue abriendo caminos en todos los ámbitos.

-Eres el profesional más versátil de TelevisaUnivision, te vemos en noticias, entretenimiento, y ahora con una súper exclusiva con la estrella del momento, Rosalía, quien nunca había dado una entrevista a un medio hispano.

Borja Voces: La verdad me siento super agradecido de poder seguir creciendo en mi carrera, y de poder seguir recogiendo esos momentos… Sí, la verdad fue una entrevista que llevaba buscando desde hace muchísimo tiempo, me hacía especial ilusión.

Ya había tenido la oportunidad de conocerla en el Latin Grammy hace 3 años, y siempre me parecía como que era la eterna desconocida, porque nunca nadie se había sentado con ella a hablar de temas tan mundanos y tan normales, como la familia, como lo que extraña de vivir fuera de su país, cómo lleva su relación con su pareja, si quieres ser madre, si se quiere casar… Temas que son más triviales, y que nunca habíamos tenido la oportunidad de poder conocerlo de la artista número uno en este momento de habla español. La verdad pues estoy muy agradecido, y sobre todo, con mucha fortuna de que haya sido a mi programa, ‘Primer Impacto’. Espero que a la gente le guste.

Borja Voces en su entrevista exclusiva con Rosalía. Foto: Latin Iconos

-¿Qué te sorprendió?

Borja Voces: Algo que me sorprendió mucho, independientemente del talento, dentro de todo ese magnetismo y de esa magia que rodea a Rosalía en sus presentaciones, detrás de Rosalía hay una muchacha de 30 años, de Barcelona, que salió de su país, de su pequeño pueblito, y llegó a conquistar el mundo… Eso exige muchísimo trabajo, muchísima disciplina, renunciar a muchísimas cosas. Lo que intente hacer que más que una entrevista, una plática, y yo creo que eso es lo que da la calidad a la entrevista.

Una conversación, en este caso entre 2 personas del mismo país, con 2 carreras totalmente diferentes, pero que también al fin y al cabo somos los mismos, somos inmigrantes, en un país como Estados Unidos, que nos ha dado muchas oportunidades, y es hablar un poco de eso, de lo que echamos de menos, de lo que extrañamos, de nuestros miedos, de nuestras inseguridades. Te confieso, que a la mitad de la entrevista, de repente empiezo a escuchar que vibra el celular, yo el mío lo tengo de en modo silencio, modo avión y conmigo aquí al lado. Empezaba a sonar (hace sonido de celular vibrando) y se corta, y yo, menos mal, no sabía de quién, no sé si era alguien del equipo, alguien de su equipo, alguien del equipo de Univision, pero yo quería matar a esa persona, notaba que ella cada vez que escuchaba la vibración como que se desconcentraba un poco. ¡Por Dios, que acabe ya ese teléfono!

¿Eso es un problema? me pregunta, y digo, bueno no sé, ¿es un problema para ti?… Dice alguien del equipo, hay un teléfono que está vibrando, es uno verde… Era de Rosalía, que no lo tenía con ella. Cuando mi productora de entretenimiento, Mabel Diepa, dice, “Aquí pone Rauw mi bebé”… O sea era Rauw Alejandro, que le estaba llamando, precisamente después, a los 3 días, ellos se juntaban en Los Ángeles… Fue curioso porque en medio de la entrevista la interrumpió Rauw Alejandro, pude ver la conexión que tienen, y la verdad ya lo vas a ver en la entrevista y la gente lo va a ver, que es hablar de Rauw Alejandro, y se le ilumina la cara, con una sonrisota enorme, que la verdad pues dice mucho, yo creo que ellos están muy enamorados, y son tal y como se ve en las redes sociales.

–Y a la vez bien difícil porque los 2 son unos artistas que en el momento están súper pegados mundialmente.

Borja Voces: Esa es una de las preguntas que le hice, si para los mortales es difícil, imagínate para dos súper artistas internacionales como ellos, no ¿cómo es la dinámica de su relación?… Y al fin y al cabo, yo creo que simplemente está claro que cuando alguien quiere, no hay ningún tipo de impedimento, cuando el amor existe pues se rompe todas las barreras, traspasan todos los muros para encontrarse, y así es como ellos hacen, como que se planifican dentro de sus agendas y dice: “Bueno, este sábado y este domingo es para nosotros, ¿tú dónde estás? yo estoy en Chile, yo estoy en Miami, venga pues nos encontramos en la Ciudad de México”… Y así hacen esas escapadas, cada uno viaja desde donde está, para estar juntos.

–¿En qué te sentiste identificado con ella?

Borja Voces: Lo primero obviamente los 2 somos españoles, y compartir también los secretos de nuestras madres, haciendo la tortilla de patata, ella me dijo que su mamá lo hacía con cebolla y la mía lo hace sin cebolla. Pero independientemente de la nacionalidad creo que los mismos, lo que compartí o lo que me sentía edificado con Rosalía, es lo mismo que se puede sentir identificado la gente que me está escuchando en este momento, y que son inmigrantes en los Estados Unidos.

Borja Voces. Foto: Latin Iconos

Todos, independientemente de nuestras profesiones, creo que hemos tenido que renunciar a algo para obtener, en las mejores de los casos lo obtienes, pero el otro de los casos por lo menos luchas, buscas ese objetivo, y yo creo que Rosalía es una inmigrante más, tiene una carrera muy exitosa, ha conseguido muchísimas cosas, pero obviamente también ha tenido que renunciar a otras muchas, y también es mi caso o el tuyo o el de cualquier inmigrante que estamos aquí en Estados Unidos. Muchas veces, cuando ves un artista tan grande, como que no te imaginas que al fin y al cabo detrás de toda esa imagen, es una muchacha igual que nosotros, con muchos miedos, con inseguridades, con mucha nostalgia también de nuestra tierra, de nuestros compañeros de la escuela, de nuestro barrio, de nuestra comida, de nuestras tradiciones, pero al fin y al cabo todos creo que hacemos sacrificio por buscar un futuro mejor para nosotros, para nuestras vidas.

-La semana comienza con esta entrevista en ‘Primer Impacto’, después las elecciones de medio tiempo, y le sigue los Latin Grammys… ¿Cómo se maneja una agenda tan cargada y a la vez tan diferente?

Borja Voces: Si me hablas de agenda del tiempo pues mal, volviéndome un poco loco, porque dentro de todo eso, no he dejado mis responsabilidades dentro de los programas, sigo haciendo Edición Digital, sigo haciendo Noticias Univision 24/7 de mediodía, y sigo haciendo ‘Primer Impacto’ todos los días. Por supuesto, que el equipo me ayuda un montón, estoy súper agradecido porque me echan una mano siempre que lo necesito, y eso es fundamental, rodearse de gente que te ayuda, y que te soporta un poco.

En la manera de expresarlo sigo con eso, con lo que empecé cuando llegué aquí, al fin y al cabo a mí lo que me gusta es comunicar, a mí lo que me gusta mucho es poder informar, poder contar, poder hablar, poder decirle a las personas con total naturalidad, y con total transparencia qué es lo que está sucediendo, puede haber un político o puede haber una cantante de pop, yo creo que cuando las cosas se hacen con rigor y cuando realmente te crees lo que estás haciendo, y estás intentando tener como objetivo eso, la búsqueda de la información para la comunidad, ya bien sea en el mundo del entretenimiento o en el mundo de la noticia, tampoco es tan diferente.

A lo largo de los años sí hemos visto, sobre todo en el pasado, que había siempre muro de divisorio casi enorme, que nadie podía traspasar entre el mundo de la noticia y del mundo del entretenimiento, yo creo que ya todo ha cambiado, estamos en el siglo XXI, y sinceramente pienso que no te quita rigor periodístico el que tú me estás haciendo una exclusiva como una cantante del momento, y el día siguiente hablar sobre las elecciones de medio término, mientras las cosas se hagan con seriedad, con dignidad y con credibilidad, nunca fallan.

Borja Voces junto a Bad Bunny. Foto: Latin Iconos

-Crees que el hecho de que te veamos haciendo entretenimiento, hard news, breaking news, ¿hace que el público pueda estar en todo por qué te sigue, al revés?

Borja Voces: Ojalá, eso sería uno de los de los mayores logros que yo pudiera conseguir. No sé si lo hago, qué bonito que me lo estas planteando, porque creo que sería maravilloso poder juntar un poco el que la gente también está interesada en la política o que la gente también está interesada en las noticias. Estamos viendo, sobre todo en mi generación o en las generaciones un poco más jóvenes, bastante desinterés por las noticias. Por ejemplo, hacemos en Edición Digital, nunca uso corbata, más como un saco, algo que se puede poner alguien para ir a un sitio un poquito arreglado. Los chavales de ahora no usan corbata, se ponen una camiseta, se ponen un saco y van al lugar donde están.

Es un poco intentar acercarles la noticia también contada de una manera diferente, sin grandes palabras, que semánticamente tienen son súper complejas, sino más como habla la gente hoy en día, para poder acercarlo con lo cual, ojalá que ese es el objetivo, que la gente realmente siguiéndome a mí puedan informarse de qué es lo que está pasando en el mundo, y también tener conocimientos de cómo vive una de las artistas pues, por ejemplo, más nominada al Latin Grammy.

–Edición Digital empezó como un experimento, ¿realmente imaginabas que iba a durar tanto, que iba a quedar?

Borja Voces: La verdad es que si te soy sincero, bueno para empezar yo no estuve en el principio de Edición Digital. Me acuerdo que cuando escuchaba por los pasillos, que Univision querían lanzar un noticiero de medio día, algo que no existía la televisión hispana y yo dije: “Y a quién van a llamar”… Llevaba poco tiempo la compañía, estaba solamente en ‘Primer Impacto’, y recuerdo que cuando dijeron que no iba a ser yo, evidentemente pues qué lástima, pero sí me gustaría como poder colaborar con ellos de alguna manera, porque desde que yo vi el primer día de Edición Digital, es que este programa me pega muchísimo, en cuanto a personalidad realmente me parecía que tenía esos 2 lados…

Era un experimento, que después se fue creando y se fue un poco modificando, se fue cambiando, hemos ido perfilando mucho las cosas, funcionan las peticiones de la audiencia, lo que nos han dicho las personas que nos siguen, pero es que yo creo que Edición Digital llegó para quedarse, creo que fue una idea maravillosa de bueno de Patsy Loris, ejecutiva ahora de Telemundo, y Daniel Coronell, en este caso era nuestro Presidente de noticias, ellos dos crearon este concepto y rompieron un poco la programación de novelas que había esa hora.

-Y viene también nuevamente los Latín Grammy, ¿cómo te disfrutas y qué podemos esperar de este año?

Borja Voces: A mí lo de las alfombras me gusta mucho, sí recoge un poco esa parte de un poco de las cámaras de los artistas, de todo ese movimiento que se genera, unos premios tan importantes, y evidentemente los Premios Juventud los disfruto un montón, Lo Nuestro también, pero Latin Grammy me pongo más nervioso, te lo tengo que decir, me pongo más nervioso porque siento como que es un poquito más selecto. Tienes que prepararte bien, me imagino todas las situaciones que pueden suceder en mi cabeza, las respuestas posibles que pueden dar los artistas, voy muy, muy, muy preparado pero me gusta mucho, porque me disfruto mucho esta interacción, me disfruto mucho el tener 3 minutos, y ese reto para transmitir lo que quiere decir el artista a la gente, que se quede pegada.

Borja Voces con Carolina Sarassa. Foto: Latin Iconos

Llevo ya 6 años y los afronto la verdad con mucho cariño, ahora echando la vista atrás, este año es mi número 6 de Latin Grammy, y es agradecimiento, lo primero el público, siempre, y también agradecimiento a mi compañía que me sigue dando la oportunidad de poder presentar este tipo de eventos, que a mí me gusta mucho y me relaja también a nivel, un poquito mental, de tanta política, y tantas cosas lamentablemente negativas que muchas veces hablamos en el noticiero. Olvidarnos un poco y tratar de llevarla a la gente, a sus hogares, diversión y alegría. Eso es bonito porque se forma es la vida, es el yin y el yang, lo bueno y lo malo.

–Cuando ves todo lo que has logrado, te falta y tienes mucho sueño por cumplir, y todo lo que estás haciendo junto y de manera exitosa ¿qué sientes?

Borja Voces: Me reconforta mucho el saber que estoy trabajando, sé que siempre lo digo, pero es que ese era mi objetivo, yo vine a Estados Unidos para trabajar, yo no vine a Estados Unidos, para contar la cantidad de veces que yo salgo en una portada, o no viene para contar la cantidad de personas que hablan de mí en un programa no, yo vine a Estados Unidos a trabajar. Eso sí que me reconforta, en saber que de aquí a 3 años que dura el contrato, voy a tener trabajo, voy a poder seguir dedicándome a lo que hago, con mucha pasión.

Borja Voces. Foto: Latin Iconos

Veo que hay gente que tiene mucha más popularidad o más éxito que yo, no es una cosa que me paré a pensar: “Es que, qué exitoso soy la verdad”… Para mí, mi éxito es levantarme todos los días con el trabajo que amo, eso para mí es mayor de mis éxitos, y de eso sí que me estoy orgulloso, de que todos los días me levanto pensando voy a ir a hacer algo que amo, que me apasiona, y algo que para mí es una página en blanco en un libro y que yo tengo la capacidad de poder escribir y redactar a través de mi talento, y de mi trabajo diario, y constante eso es lo que para mí es mi éxito.

–¿Te lo disfrutas como trabajo?

Borja Voces: Sí, para mí es mi trabajo, que es mi pasión y de eso sí me siento afortunado. Que puedo dedicarme a algo que realmente amo, y en muchas ocasiones me pregunto: ¿Cómo hubiera sido mi vida si no hubiera llegado a Estados Unidos?, y no me hubiera conocido el público latino, que son los que me dieron la oportunidad de poder hacer lo que estoy haciendo en este momento… ¿Cómo habría sido?, posiblemente no habría sido tan feliz, para qué te voy a engañar. Me habría conformado, y habría seguido con mi día a día, y habría encontrado porque forma parte de mi personalidad, habría encontrado siempre las cosas positivas, yo soy bastante positivo, y me fijo más en lo positivo que lo negativo, pero te aseguro que no había sido tan tan feliz de poder dedicarme a algo que realmente amo, y algo de lo que llevo luchando desde que tengo 5 años, que hice mi primer mi primer casting, porque era mi pasión. El haber llegado hasta aquí, y poder tener trabajo diario eso es lo que más agradezco.

