¡Libre de COVID-19!… Borja Voces dio negativo y volvió a ‘Edición Digital’

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

¡Libre de COVID-19!… Borja Voces dio negativo y volvió a conducir ‘Edición Digital’, junto a Carolina Sarassa, y ‘Primer Impacto’, con Pamela Silva y Michelle Galván.

Luego de dos semanas de encierro en su departamento en Miami, Borja por fin pudo dar su mejor noticia: ya está libre de coronavirus.

Enfermedad que, como él mismo explicó el día que lo confirmó a través de su cuenta de Instagram, y como lo siguió reconfirmando en cada historia que compartió para contar cómo seguía, sus síntomas fueron muy leves.

De hecho, Borja asegura que podría entrar dentro de los llamados ‘asintomáticos’, ya que nunca tuvo fiebre, y lo de él fue más un malestar corporal y congestión.

Para el periodista español esto se debió a su acertada decisión de vacunarse en marzo de este año, cuando pudo hacerlo. De hecho, cree que si no se hubiera vacunado quizás no la hubiera pasado bien.

Por eso, desde el mismo día que compartió que era COVID-19 positivo, pidió a todo aquel que no se haya vacunado que lo haga, para que por fin se alcance la tan anhelada inmunidad de rebaño en Estados Unidos.

“Quiero aprovechar, desde mi experiencia, para alentarles a que se vacunen, de verdad no me quiero imaginar cómo estaría ahora si no lo hubiera hecho… Por mucho que queramos, la pandemia aún no ha terminado, y tenemos que ser muy conscientes que hasta que no consigamos que el 70% de la población se vacune no vamos a poder comenzar a relajarnos”, dijo Voces en su momento.

Ya con el virus fuera de su sistema, Borja, quien había comenzado a trabajar desde su casa, regresó al estudio de Univision.

En su caso, al estar protegido con la vacuna, y sentirse bien físicamente, lo más difícil fue estar quieto, casi sin hacer nada, algo a lo que no está acostumbrado, pues es muy activo, en especial laboralmente.

Además de haber recibido sus 37 años atravesando la enfermedad y dejando truncado el sueño de pasarlo con su familia en Madrid, España.

Recordemos que en estas semanas fueron varios los casos dentro del talento de Univision con coronavirus. Comenzó Jackie Guerrido, quien aparentemente no se había vacunado. Siguió Borjas, luego Carlos Calderón y su pareja Vanessa Lyon, y en este fin de semana, Elyangelica González confirmó que también es positiva al virus después de haberse realizado 4 test de los cuales dos PCR le habían dado negativo y el último positivo al igual que la prueba de antígenos.