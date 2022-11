Viudo de Edith González se muestra vulnerable a tres años de su partida

Lorenzo Lazo recordó de manera emotiva a Edith González, a tres años de su partida. Lazo asistió a la función inaugural de la obra ‘Chicago’.

Agradeció frente a micrófonos que los medios y fans recuerden el legado de Edith González, “qué bueno que sea un ejemplo para mucha gente”, destacó Lorenzo Lazo.

Confesó que Edith González “es un recuerdo permanente” y que para él es muy importante que la actriz sea recordada.

El viudo de Edith González convivió con Constanza hasta que la joven se fue a vivir con su padre, Santiago Creel y la familia de este. Lazo apoya que Constanza esté alejada de los medios de comunicación.

“Fuimos familia, somos familia y vamos a seguir siendo familia”, afirmó el viudo de Edith González. “Tiene un lugar siempre en mi vida y en mi corazón, y muy bien ganado, y muy respetado”.

Lorenzo Lazo, de 68 años, ha sido muy discreto respecto de la relación que sostuvo con la actriz de ‘Mujer de madera’. Admite que lo que vivió con ella es invaluable.

“Es una pregunta que no sabría contestar. Lo que guardo, que es invaluable, son recuerdos”, confesó. “Y eso no tiene precio, no tiene tiempo, no tiene dimensión. Y eso es lo que quizá más acumula uno en una relación”.

Edith González falleció cuando su hija tenía 15 años. En la actualidad, Constanza Creel González ya es mayor de edad y la joven ha optado por alejarse del foco mediático y mantener un perfil bajo. Tiene cinco medios hermanos, fruto de los dos matrimonios del político Santiago Creel.

Cuando falleció la actriz, Lorenzo Lazo externó su deseo por tener la patria potestad de Constanza, no obstante, la joven optó por irse a vivir con su padre biológico. Aun así, el viudo de Edith González y la hija de la actriz mantienen contacto.

