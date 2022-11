Hija de Andrés García revela que ya habló con el actor, pero por su enfermedad está perdiendo “la claridad mental”

Además de padecer una cirrosis hepática que ha puesto en riesgo su vida, Andrés García enfrenta un difícil momento a nivel personal debido al distanciamiento con sus hijos, y aunque recientemente reveló que con el único que mantiene comunicación es con el mayor de ellos, Andrés Jr., ahora es su hija Andrea quien reveló que ambos pudieron conversar, pero poco tiempo después el actor volvió a cortar comunicación con ella.

Fue durante una entrevista realizada en calles de Los Ángeles, California, por la periodista Nelssie Carrillo, donde la actriz y presentadora rompió el silencio en torno al distanciamiento con su padre, asegurando que es una situación muy difícil y dolorosa por la que está pasando.

Aunque confiesa que nunca le ha gustado compartir detalles de su vida personal, acepta dar su opinión por tratarse de un tema que salió a la luz.

“Yo tuve la oportunidad de hablar con él y yo sentí como que Dios me dijo: ‘vas a tener la oportunidad de hablar con tu papá con claridad'”, comentó.

Pese a que prefiere no entrar en detalles de la conversación que tuvo con su padre, aseguró que lo entiende porque la reacción que tiene es parte de su enfermedad y solo le resta verlo de forma amorosa.

“Las declaraciones públicas de mi señor padre son parte de su proceso de la enfermedad. Es una situación bien delicada y dolorosa, entonces nosotros como familia les pido que lo tomen con mucha compasión y perspectiva porque así es como se debe de tomar. Por el mismo proceso las personitas pierden la claridad mental“, explicó.

Menciona que se ha asesorado con especialistas para entender la enfermedad que padece el actor de 81 años, y es debido a un proceso en el que el hígado ya no puede procesar las toxinas, estas se van a cerebro por lo que, a veces, “aunque uno se quiera comunicar con la persona no es como cuando está completamente sana. No hay esa vía de comunicación”.

Asegura que el momento que vivió cuando platicó con Andrés García lo guarda para siempre; sin embargo, poco después él la bloqueó e impidió nuevamente todo tipo de comunicación.

“Los dos nos dijimos que nos amábamos y todo precioso, pero ya después al otro día volvió el mismo patrón, ya no contestó el teléfono. De hecho me bloqueó, o sea, tengo cero acceso“. Andrea García

Asimismo confesó que ha tenido muchas oportunidades de abogar a su favor para defenderse de todo lo que se dice de ella, pero no lo ha hecho por dignidad y amor hacia su padre, además de entender que se trata de un proceso difícil.

“Para la audiencia y para ustedes está la celebridad, Andrés García, pero es un señor, es un ser humano que está pasando por una situación bien difícil y bien dolorosa. Aunque yo tenga mi razón y mi derecho a defenderme, no lo voy a hacer, porque mi compasión y mi conciencia de procesar lo que está pasando va primero, aunque me dé hasta con la cubeta”, dijo antes de confesar que está tranquila y está en paz con lo que ha hecho.

