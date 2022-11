Revivió la polémica: Tata Martino reveló la verdad detrás de su foto viral con el DT de Argentina, su rival en Qatar 2022

Gerardo Martino estuvo en el ojo del huracán hace casi 4 meses, cuando viajó a su natal Argentina y fue fotografiado charlando muy alegre con su colega Lionel Scaloni, el DT de la albiceleste, quien será su rival en el Mundial Qatar 2022, ya que los detractores criticaron que estuviera relacionándose con el “enemigo”, cuando su deber era estar en México observando a los jugadores de la Liga MX.

Este martes, el entrenador del Tri recordó ese controversial momento en entrevista para En Primera Persona, de Star+, y relató su verdad detrás de la foto, el viaje y la visoría de los equipos de la liga mexicana.

Serán rivales en el Mundial cuando jueguen Argentina y Mexico. Los une Newells. Hoy estuvieron en el Coloso viendo el 0-0 contra Racing y charlaron un rato. Gran foto de @robymartinez10 registrando el diálogo entre Lionel Scaloni y Tata Martino. pic.twitter.com/qXG4mtP02M— VarskySports (@VarskySports) July 17, 2022

“Cuando empezó este año, yo tuve un problema que se me empezó a desprender la retina y hubo un lapso, entre la Fecha FIFA de enero y la de finales de marzo, principios de abril, en el que no pude viajar, no me fui a mi casa, entonces estuve desde el 10 de enero, hasta que terminó el verano sin poder irme, entonces les dije a los muchachos que se fueran, que yo me quedaba en México, algunos, porque algunos están instalados acá, y cuando termina el verano yo me voy unos 15 días más, pero cuando comience el torneo mexicano, quiero que estén en México y así fue”, externó el entrenador del Tri.