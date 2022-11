Horóscopo de hoy de Nana Calistar 09 de noviembre de 2022

ARIES

No te presiones en tomar decisiones, aprende a ver qué es lo que más te conviene y después toma tus decisiones. Hay una situación laboral que te traerá algo tenso sin embargo vienen buenas noticias, espera que todo madure para que el ofrecimiento o noticia que esperas sea mejor de lo que buscas y quieres. Ve por tus sueños y que nadie te limite en lo que quieres deseas y necesitas para ser feliz. Ten cuidado con esperar mucho de quien sabes que no te va a dar nada en la vida más que dolores de cabeza. Si tienes pareja se visualiza celos que lejos de alejarlos los unirán más que nunca. Vienen días en los cuales deberás de centrarte en tus sueños y metas, pero sobre todo en lo que te deja algo de provecho en lugar de estar perdiendo tu tiempo. Ten cuidado con cambios de última hora en cuestión del amor que se presentarán en cualquier momento y podrían afectarte más de la cuenta. No es momento de confiar en nadie que se te acerque porque muchas personas no tendrán buenas intenciones contigo y buscarán perjudicarte de muchas maneras. Si tienes pareja, la desconfianza podría ser un grave problema que provoque un malentendido. Deja a la vida que se encargue de joder a todas esas personas que se han sobrepasado contigo y te han causado sufrimiento.

TAURO

Una persona de piel clara de tu pasado te ha pensado mucho y buscará la manera de acercarse a ti. Es momento de aprender a confiar en tu capacidad de lograr todo lo que desees, no te dejes llevar por chismes ni por amores de falsos que solo te causarán estrés y dolores de cabeza. Vienen días en los cuales desearás regresar al pasado para volver a vivir ciertas situaciones que te hicieron felices. Cuida mucho tu parte emocional y no permitas que ya nadie te lastime. Si sigues descuidando tu alimentación subirás mucho de peso. Pon atención a tus sueños pues te revelarán una gran verdad que está por suceder. Empiezas nueva etapa llena de nuevas oportunidades en todos los ámbitos de tu vida a mediados de este mes, date la oportunidad de conocer nuevas personas y de dejar de mendigar cariño, amor y atención a quien no te pela y no hace nada por conservarte en tu vida. Cuida más a tu familia pues la has descuidado mucho, recuerda que es lo más valioso que tienes. Momento de aprender de tus errores y de buscar solucionar problemas que están abiertos. Necesitas poner las cosas en claro con una amistad o podrían perder la confianza. Si tienes pareja ponte las pilas pues hay dos personas que le andan rondando y a tu pareja no le son indiferentes.

GÉMINIS

Compras se aproximan y un poco de problemas económicos, has gastado mucho en cosas que no necesitas. Es probable que te enteres de una situación que te pondrá de malas pues todo eso que te negabas a creer sobre cierta persona resultará cierto y te va a doler. No te dejes llevar por una noticia que llegará a tus oídos y que no será nada agradable para ti. Es momento de decirle adiós al pasado y de vivir tu presente con todas las ganas y la energía que se requiere. Muchos cambios en puerta que te harán madurar y despojarte de toda esa gente que solo te hace sufrir y sentir mal. Amores de una noche y un cambio inesperado que te va a ayudar a madurar muchísimo. Te enteras de rompimiento de relación por parte de una amistad y te buscará para pedirte un consejo. Vienen momentos increíbles en los cuales conocerás el verdadero sentido de la felicidad. Aguas con pérdidas materiales pues estarán a la orden del día. Debes de darte cuenta quién eres y hacia dónde vas pues sueles detenerte mucho en tu andar. Tu pareja (en caso de tener) andará muy cariñoso o cariñosa ni te emociones mucho que en unos días sabrás que es lo que quiere o necesita. Aprende a ser feliz sin necesidad de nadie, la vida es bella y la has dejado a un lado por atender a quien no lo merece.

CÁNCER

Si tienes pareja, da el siguiente paso, un compromiso o viaje podría consolidar la relación. Ya no dejes nada para el futuro y disfruta cada día como si fuera el último pues es lo único seguro que tienes. Date la oportunidad de quererte y respetarte y aprender a querer y a respetar a las personas que han hecho mucho por ti y tu familia. No te dejes llevar por chismes de vecindad ni por lo que otras personas piensen o digan sobre ti. Ten mucho cuidado con esperar más de la cuenta de quien no debes. Probabilidad de cambio de casa o vehículo en próximas fechas. Persona de piel blanca causará conflicto en tu familia. No cambies tu sentido de humor pues es lo que atrae a las personas. Una amistad necesitará mucho de tu ayuda. Es importante que inicies de cero en todo, date la oportunidad de dejar que la vida te vaya poniendo las situaciones y las personas en tu vida y tú solo ve aceptando a quienes te hacen sentir bien o te sacan una sonrisa. Momento de madurar y buscar algo estable y sólido y dejar de andar aflojando a medio mundo. Es posible que dos amistades tuyas estén hablando muy mal de ti, sueles provocar muchas envidias y la única manera que encuentran de lastimarte es dejándote en mal con otras personas, en unos días u horas sabrás de quienes se tratan.

LEO

No te dejes caer ni hagas que te afecten comentarios negativos, la vida te pondrá muchas pruebas y situaciones muy difíciles sin embargo aprenderás a salir adelante y aprender de esos errores. Momento de emprender ese negocio que has tenido en mente pues todo comenzará a resultar a tu favor. Ya no te dejes manipular y bajar tu valor como persona por nadie. Vienen días en los cuales desearás no haber cometido cierto error el cual te dañó la existencia. No permitas que nadie de tu pasado arruine tu presente. Sueños que te avisarán de acontecimientos que se aproximan. Traerás mucha suerte en juegos de azar sin embargo es importante que no apuestes el dinero que no tienes. Vienen cambios en tu trabajo e incluso podrían existir envidias por parte de compañeros. Cuidado con anemias pues estarán a la orden del día. Cambios en los cuales debes liberarte de todo lo que te daña o afecta. Mucha suerte en números con terminación 0, 56. Un viaje se comenzará a planear al término del mes. No tengas miedo en insistir si algo no salió como esperas, lucha por ese sueño o meta y logra tu objetivo. Andarás en un tono algo intenso y desearás mucho lo que viene siendo la caricia sin embargo no es momento para eso pues estarás en una de tus etapas más fértiles del año podrías embarazar o quedar embarazada con cualquier error que cometas.

VIRGO

Déjate de tonterías y aprende a ver más por ti, te has descuidado mucho y no es fecha en que comiences en buscar la manera de verte bien, tienes muchas posibilidades de recuperar tu cuerpazo criminal sin embargo caes en la tentación y no te aguantas las hambres. Ten cuidado con amores de una noche que podrían terminar metiéndose en tu corazón. Tu familia requiere de más tiempo a tu lado, recuerda que es lo más importante que tienes, aprovéchala y no la dejes ir. Una llamada o mensaje te pondrá muy de buenas. Recibirás noticias importantes No te des por vencido y ve por tus metas y sueños pues estás más cerca que nunca de ellos. Es momento de comenzar a pensar en tu bienestar y a buscar maneras de enfocarte en lo que te deja recurso económico. Aprende a ser cada día más fuerte y a no depender de nadie para que el día de mañana no te quejes de la vida. Aprende a controlar tus emociones y se mas jijo de la fregada pues solo así nadie más podrá volver a dañarte. Recuerda que cada acción que hagas sobre otras personas regresará a ti por triplicado. Es momento de que no te compliques más la vida y disfrutes lo que está llegando, aléjate de quien te quita el sueño o te hace sentir miserable, valórate date cuenta de lo que vales y aprende a soltar e iniciar de cero.

LIBRA

Reflexionarás en estos días sobre todas las situaciones por las que has pasado en tu vida, te darás cuenta de que han valido las penas las caídas y los golpes que te ha dado la vida pues gracias a ellos has ha prendido a valorar lo que ahora tienes. Si sigues esperando ese gran cambio en las personas que te rodean te quedarás con las ganas porque no sucederá así. Viene un desprendimiento de una persona, debes aprender a soltar y dejar ir, nada es para siempre y no mereces a nadie que con sus desprecios o falta de tiempo y actitud te haga sentir mal. Recuerda que eres muy desconfiado y orgulloso y eso muchas veces aleja a las personas, no pasa nada, a veces es mejor actuar de esa manera para evitar sorpresas. Comenzarás a planear un viaje de último momento. Haz una limpia en tus amistades pues muchas de las personas que te rodean suelen envidiarte mucho y tomar cierta información tuya para llevársela a expareja o personas que no te quieren ni te ven con buenos ojos. En la economía se presentan algunos problemas, sueles gastas más de la cuenta y después te la vez muy presionado o presionada. Cuídate de caídas y golpes que estarán a la orden del día. Te vienen nuevas oportunidades financieras y discusiones con tus superiores en tu trabajo, tu deja que ladren y no digas nada así evitarás hacer tormentas en vasos de agua.

ESCORPIO

Hay muchas posibilidades de iniciar romance con una amistad con la que ha mostrado cierto interés por ti, no busques en otro lado lo que tienes a tu alrededor. Algunas veces te flagelas mucho y te culpas de todo lo que pasa a tú alrededor y no debe de ser así, deja que las personas se hagan responsables de sus actos y no cargar con maletas que no son tuyas. No des oportunidad a gente sin que hacer de meterse en tu vida pues solo a ti te corresponde vivirla a tu manera. Podrías entrar en conflicto con amistades al enterarte de chismes que habla de tu familia. Amor del pasado retorna, solo a fregarte la vida, está en ti si le dejas entrar o le mandas a chihuahua al baile. Es importante que te visualices en unos meses y pongas metas en tu vida e ir trabajando para cumplirlas, no te exijas demasiado pues podrías quedarte a deber y fracasar en tus proyectos, ve paso a paso y escalón por escalón. Una persona que físicamente ya no está en este mundo te dará una señal, debes de saber que no hay día en que no te acompañe y te cuida desde otro universo. No caigas en juegos absurdos de familiares que quieren provocar conflictos, aprende a escuchar y callar.

SAGITARIO

Enfermedad en integrante de tu familia podría traerte algo preocupad@. Cuídate de vecinos o vecinas envidian mucho a tu familia y podrían hacer algo pa fregarlos. Extrañarás mucho a quien ya no está contigo, pero dejaste ir por tu orgullo y falta de interés. Tu inestabilidad en las relaciones se debe a que te has fijado más en la envoltura de las personas que en su interior, no te permitas seguir viviendo de esa manera, antes de iniciar cualquier relación date la oportunidad de conocer los verdaderos sentimientos y aspiraciones de la otra persona, así no te llevarás sorpresas. Es momento de emprender grandes cambios y comenzar a ver un poco más por tu salud y la de los tuyos. Es importante que no confíes tanto en quien se te acerque y te habla de amor al primer día de conocerle. Sin embargo, cuando logras enamorarte eres capaz de cambiar el mundo de quienes te rodean pues sueles derramar mucha paz y confianza. En el amor hay muchas posibilidades de concretar algo serio, no seas tan exigente al momento de buscar o salir con alguien recuerda que como esté el sapo deberá de estar la pedrada, si quieres un modelo ponte las pilas y que lo que pides sea lo mismo que ofreces

CAPRICORNIO

Es importante que cambies tus actitudes alzadas, tienes que aprender de la humildad pues será con lo que lograrás atraer a ti a quien se te dé la gana. Si has estado preocupado por una situación que no se ha resuelto no te preocupes que a más tardar a finales de mes se resolverá. Ya no finjas sentimientos con quien no lo sientes, no caigas en errores por agradar a alguien que no lo valora. Después del día 10 deberás enfocarte en ese proyecto que has tenido en mente y el cual por mil razones no has podido llevar a cabo. Ten mucho cuidado con esperar recibir amor a manos llenas de las personas equivocadas, solo te llevarás sorpresas que no te conducirán a ningún sitio. Es momento que hagas tu pasado a un lado, empieza desde cero y ve por eso que mueve tu mundo, estas quizás pasando por momentos muy complicados pero tu sabiduría y poder lograrán salir de cualquier situación difícil que estés enfrentado, grandes cambios que te llevarán por el mejor camino, la felicidad está en ti solo aprende a convivir con ella. Vienen días en los cuales comenzarás a planear un viaje y la manera de multiplicar tus dineros. Movimientos en tus pensamientos, en tus actos y en tu corazón, estarás en un tono muy seco y quien te quería y buscaba con insistencia empezará alejarse pues no recibió de ti ni el más mínimo afecto o entrada a tu vida.

ACUARIO

No pretendas cambiar tu forma de ser para complacer a los demás, la vida es una, vívela y disfrútala. En el amor vienen muchos cambios importantes si tienes pareja habrá motivos para culminar la relación pues te sentirás en un bache sin salida, te darás cuenta de que ya las cosas han cambiado y lo que los unía o los mantenía juntos ya no es suficiente, han perdido el piso y dejado de ser lo que eran cuando iniciaron, necesitan poner las cartas sobre la mesa y salir de la monotonía que los está jodiendo. Es momento de cambiar un poco tu carácter porque no ha ayudado en mucho en estos últimos meses y podrías estar despotricando en contra de quien no la debe ni la teme. Aprende a deslindarte de chisme y no meterte en situaciones que no te corresponden, tiempo al tiempo. Aprende a decir que no y a no guardarte nada en el pecho que el día de mañana se convertirá en una bomba de tiempo. No dejes de creer en esa capacidad que tienes de lograr cuanto te propongas, vienen días de muchos cambios laborales en caso de estar trabajando en casa pues se te podría acumular algo de trabajo, pero lo sacarás delante de la mejor manera. Vienen días en los cuales debes enfocarte en tu salud para evitar en futuro cercano padecer algún tipo de enfermedad. No permitas que amores de una noche te quiten el sueño, disfrútalos y pásala bonito y deja que la vida te siga sorprendiendo con cada cambio que aparece en ella.

PISCIS

No descuides la parte de tu corazón la cual se podría ver demasiado afectada por un amor el cual no se va a realizar. Debes darte tu lugar y no permitir que nadie se interponga en tus planes y en tus sueños. No es momento para creer en el pasado sino para ver por el futuro y aprender un poco más del si realmente quieres y deseas ser feliz. Cuidado con tu orgullo el cual podría meterte en problemas y ocasionarte distanciamientos los cuales te dolerán demasiado. Debes aprender a decir que no y por primera vez en tu vida a ver por tus sueños y metas, a cambiar lo negativo en positivo y preocuparte por lo que en realidad importa y vale la pena. Es momento de comenzar a confiar en ti y en tu capacidad de lograr todo lo que deseas, no pretendas que el mundo haga lo que tú quieras, aprende a vivir tus sueños y a que te valga madre lo que sucede a tu alrededor, vienen amores de una noche y posibilidad de cambio de casa en el cual te la pasarás de lo mejor. Analiza que es lo que deseas para ser feliz y que te falta para lograrlo. Ten mucho cuidado con el qué dirán, deja que el mundo ruede sin importar los comentarios de las personas y menos si son personas que no han construido nada en su vida. Es momento de aprender de los errores y de buscar maneras de no volver a caer en las mismas situaciones. Date la oportunidad de comenzar de cero en ese tipo de cuestiones en las que has estado estancado o te han causado dolor y tristeza.