Jennifer Aniston confiesa por primera vez la razón por la qué no tuvo hijos con Brad Pitt

Jennifer Aniston alcanzó la fama mundial tras protagonizar la serie Friends, desde que papel la actriz solo ha sabido mostrar su profesionalismo desarrollando su carrera de manera impecable, sin embargo, eso también la ha posicionado en el ojo público siendo su vida privada, un tema muy hablado.

Ahora y para sorpresa de muchos durante una entrevista que concedió a la revista Allure, la actriz se sinceró y explico como ha vivido algunos de los momentos más duros, entre los que destaca sus múltiples intentos para quedarse embarazada o cómo efecto a su personalidad el divorcio de sus padres.

Recordemos que fue en 2005 cuando se divorció de Brad Pitt, por lo que los rumores crecieron, pues luego de 5 años no tuvieron hijos y se dijo que la actriz prefirió su carrera por encima de los hijos, algo que declaró fue totalmente falso.

Y es que por mucho tiempo los dolorosos rumores de embarazo la acosaron, revelando que detrás del escrutinio público había una lucha secreta contra la infertilidad.

“Diría que a mis 30 o 40 años, pasé por cosas realmente difíciles […] Estaba tratando de quedar embarazada. Fue un camino desafiante para mí, el camino de hacer bebés”, confesó.

La actriz intentó con fecundación in vitro, experimentó con remedios caseros y seguía todas las recomendaciones que le daban personas cercanas, pero el embarazo no llegó. Además, tenía que lidiar con los rumores de que ella y Brad Pitt se habían separado por no tener hijos.

“La razón por la que mi esposo me dejó, por la que rompimos y terminamos nuestro matrimonio, porque no le daría un hijo. Fueron mentiras absolutas. No tengo nada que esconder en este momento”, aclaró Jennifer Aniston.

Pese a la separación con Brad Pitt y el hecho de no poder tener hijos, Jennifer Aniston se siente conforme con su vida, pues gracias a esas difíciles pruebas se convirtió “en quien estaba destinada a ser”, recalcó.

