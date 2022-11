¿Qué podemos esperar de los resultados electorales de los comicios intermedios?

Los primeros resultados electorales de los comicios intermedios arrojan una lucha cerrada por la alcaldía, por el puesto del sheriff y otros cargos municipales de Los Ángeles, mientras que a nivel estatal el gobernador Gavin Newsom y el senador Alex Padilla se mantuvieron en sus posiciones sin problema alguno.

La Opinión platicó con algunos expertos políticos sobre sus predicciones, el porqué algunos ganaron con facilidad y sobre los beneficios que podremos tener como comunidad con el triunfo o la derrota de otros.

El profesor de ciencias políticas de los Colegios Comunitarios de Los Ángeles, Chamba Sánchez dijo que en tiempos normales, Karen Bass habría ganado esta elección 60-40, pero actualmente hay un profundo descontento entre los votantes que culpan a los demócratas de la crisis que enfrenta la ciudad.

“Caruso definió a Bass como más de lo mismo, y ella no pudo refutar eso. Los Ángeles es una ciudad muy progresista, y ningún republicano jamás habría tenido la oportunidad de ganar en tiempos normales”.

Por tanto, dijo el profesor y analista, Caruso miró la oportunidad y le dijo a los votantes, “ésta es una ciudad peligrosa, estoy aquí para protegerlos. Si quieres más de lo mismo, vota por Karen Bass”.

Dijo que si bien Caruso está liderando con 12,000 votos, todavía está en el aire quién será el próximo alcalde.

“Caruso ganará si los electores que no votan con frecuencia salieron a votar. Los votantes demócratas de la clase dirigente votaron, y la mayoría lo hicieron por la congresista Bass”.

Sin embargo, dijo que si nos basamos en lo que experimentamos en las primarias de junio de este año, no sabremos quién ganará esta carrera durante las próximas dos semanas.

“Esto a menos que las personas que cuentan los votos tengan nuevas estrategias para contar”.

Otro hecho importante de señalar, dijo el profesor Sánchez, es que Caruso conectó emocionalmente con los latinos a través de la historias de sus abuelos inmigrantes. “En cambio Karen Bass solo se tomó unas fotografías con los llamados líderes latinos, Dolores Huerta, Villarraigosa y otros”.

Indicó que el 19% de los latinos votaron en las primarias de junio. “Si ese número subió a 25 o 30%, eso aumentará las probabilidades de que Caruso gane”.

Consideró que Caruso como alcalde cambiaría las dinámicas en las políticas de la Ciudad.

“No permitirá que se deje de financiar a la policía y tendrá un enfoque más agresivo para lidiar con las personas sin hogar en esta ciudad. Verá sus decisiones como un mandato para lidiar con el crimen, la falta de vivienda y el desamparo. Las fuerzas progresistas de esta ciudad tendrán que decidir si se unen a él o lo enfrentan”.

Concluyó diciendo que si Caruso gana, trasladará el éxito que ha tenido en sus negocios al manejo de la ciudad.

“Karen Bass en mi opinión, no ofreció un plan viable de acción. Por lo tanto, si ella gana, será más de lo mismo o se incrementarán los problemas”.

Hugo Soto Martínez en espera de los resultados por el distrito 13 del Concejo de LA. (Cortesía)

Los outsiders

El consultor político Mario Beltrán, dijo que la diferencia entre el porqué algunos ganan con facilidad y otros están batallando y tendrán que esperar semanas para conocer los resultados, tiene que ver con que a nivel estatal los graves problemas se diluyen, mientras que en lo local se acentúan.

“A nivel local, quienes ya están en el cargo, tienen que convencer al electorado de que merecen seguir, pese a que no han podido resolver problemas tan dramáticos como los que enfrentamos en Los Ángeles, como el crimen y las personas en situación de calle. Por lo menos no con la efectividad y rapidez que los electores quisieran”.

En Los Ángeles, los candidatos considerados como outsiders, que no son parte del sistema de la clase dirigente, aparecen más atractivos y con mejores probabilidades de resolver los problemas apremiantes.

“Y en esto Eunisses Hernández, Hugo Soto Martínez, Kenneth Mejia y el propio Rick Caruso tienen mucho en común. Son outsiders que nunca han ganado un puesto de elección popular, pero que ofrecen soluciones innovadoras a los problemas”.

Beltrán reconoció que Bass tiene un perfil muy bueno para ser alcaldesa, pero se ha enfrentado a un candidato outsider extremadamente atractivo que ha comunicado su mensaje para resolver los problemas de una manera muy simple que la gente entiende.

“Por lo que estamos viendo, el electorado está prefiriendo experimentar con candidatos no tradicionales que hagan algo diferente y no lo mismo de siempre ante los problemas. Por esa razón, vemos que el sheriff Alex Villanueva ganó ciertas simpatías como cuando se puso a limpiar Venice de personas desamparadas. No era la solución, pero al menos intentó hacer algo”

Resumió señalando que estamos viviendo en Los Ángeles un cambio que exige aún a aquellos que logren mantener sus cargos, sean más responsables y actúen rápido en la búsqueda de soluciones innovadoras a los graves problemas.

Esperan que Kenneth Mejía aporte soluciones a los graves problemas. (Cortesía)

Compromiso con los inmigrantes

Juan José Gutiérrez, líder de la Coalición por los Derechos Plenos de los Inmigrantes, dijo que espera los cambios que se avecinan en el Concejo y Ayuntamiento de Los Ángeles con la llegada de políticos progresistas que se definen como socialistas como la concejal Eunisses Hernández, Hugo Soto (quien disputa el distrito 13 con el concejal Mitch O’Farrell) y Kenneth Mejia como contralor, aterricen en soluciones a los problemas urgentes que sufre la ciudad, como el desamparo y la crisis de vivienda.

“Hay que estar muy atentos para acompañarlos y también reclamarles si le dan largas a los problemas como ya ha sucedido con políticos actuales”.

Dijo que si la tendencia en el conteo de votos, termina por favorecer a Rick Caruso para que sea el próximo alcalde, espera que se comprometa con los inmigrantes para presionar por una reforma migratoria, y ofrezca protección legal para los indocumentados a través de la Ciudad.

“A Caruso lo vuelve más sensible el hecho de que tiene raíces inmigrantes al haber venido sus abuelos de Italia a Los Ángeles”.