Gerard Piqué sugirió un revolucionario cambio para las prórrogas de los partidos al mejor estilo de un videojuego

El hombre del momento en las últimas semanas, Gerard Piqué dio una entrevista a su amigo, el streamer Ibai Llanos, en la que reveló cómo se gestó el anuncio de su retirada del fútbol profesional, pero también aprovechó para hablar de futuros cambios en este deporte e hizo una sugerencia un poco alocada para reformar las prórrogas de los encuentros.

El ahora exdefensa del FC Barcelona aseguró en pocas palabras que el formato de los tiempos extras en el balompié es anticuado porque tras jugar 90 minutos, los futbolistas no desean tener que encarar 30′ más. Es por esto que propuso una singular manera de desempate para evitar alargar tantos los cotejos hasta la tanda de penales al más puro estilo libre como si de un videojuego de FIFA Street se tratara.

“Yo haría cambios muy radicales. Tú te vas a la prórroga, tú quieres cosas distintas, ya has jugado 90 minutos, has empatado (…) el futbol es muy tradicional, pruébalo en la sub-20, no lo tienes que probar en un Barca-Madrid. Llega la prórroga, eres once contra once y a cada minuto de la prorroga vas sacando un jugador de cada equipo”, propuso Gerard.

Ibai Llanos tuvo que hacer una pregunta que serviría para aclarar la novedosa y nunca antes escuchada sugerencia. “¿Hasta que se queden uno contra uno o cómo?”, cuestionó el famoso streamer para luego burlarse de Piqué diciendo: “Te has cargado al fútbol”.

La rara propuesta no fue desarrollada más por Piqué e incluso tras las entrevista Llanos se encargó de subir el clip del video a sus redes sociales para seguir burlándose de lo dicho por el exjugador catalán.

“¿Alguien le ve algún sentido a esta fumada?”, escribió en su cuenta oficial de Twitter junto con el audiovisual de 47 segundos.

Alguien le ve algún sentido a esta fumada? pic.twitter.com/80DsRumofp — Ibai (@IbaiLlanos) November 10, 2022

Gerard Piqué anunció su retiro hace un par de semanas y el pasado sábado tuvo una sentida despedida en el Spotify Camp Nou. Posteriormente sería convocado para su último encuentro como visitante en La Liga ante el Osasuna, pero una discusión en el túnel de vestuarios con el árbitro terminó con el central expulsado y sin jugar en el último partido de su carrera profesional.

Meses atrás el mismo Ibai Llanos había advertido en una transmisión en Twitch que la salida de Piqué del FC Barcelona se daría esta temporada.

