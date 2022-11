Jennifer Aniston no oculta su odio a las redes sociales: “Son una tortura para mí”

Foto: Matt Winkelmeyer for InStyle / Getty Images

Jennifer Aniston ha acaparado los titulares con las recientes declaraciones que hizo a la revista Allure, pero uno de los puntos más curiosos en esa entrevista es que la actriz no oculta que las redes sociales no son de su agrado, a pesar de que en Instagram tiene más de 40 millones de seguidores.

“Odio las redes sociales. No soy buena en eso, es una tortura para mí. La razón por la que comencé en Instagram fue para lanzar la línea LolaVie (de productos para el cuidado del cabello). Después llegó la pandemia y no despegamos. Así que me quedé atrapada estando en Instagram“.

La estrella de la serie de televisión “Friends” comentó también que uno de los aspectos importantes en ese show es que cuando se grabó no había redes sociales, y que en el argumento los personajes interactúan sin necesidad de algo así: “Hay personas que dicen que ver ‘Friends’ los ha salvado durante el diagnóstico de cáncer, o hay otras que simplemente están agradecidas por ese pequeño programa. Realmente nos queríamos y nos cuidábamos. No sé por qué todavía resuena; no hay iPhones. Sólo presenta a personas hablando entre sí. Ya nadie lo hace”.

También te puede interesar:

-Matthew Perry confiesa que Jennifer Aniston lo enfrentó al notar su forma de beber

-Jennifer Aniston se muestra usando un minúsculo sostén de hilos que cubre lo indispensable