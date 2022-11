Las mejores jarras con filtro de agua

El mejor modelo de Brita elimina el mal sabor, los olores y el cloro del agua del grifo, mientras que dos modelos con menor puntaje son lentos y propensos a obstruirse

By Keith Flamer

Los filtros de las jarras no son la mejor manera de limpiar el agua del grifo. Pero son un buen comienzo.

Pueden eliminar los sabores y olores desagradables y filtrar los contaminantes habituales del agua potable. También son relativamente baratas. “Además, las jarras con filtro de agua son convenientes porque no necesitan instalación debajo del fregadero”, comenta el ingeniero de pruebas de CR Rich Handel, quien supervisa las pruebas de filtros de agua. “Con la mayoría, simplemente las llenas con agua del grifo, las metes en el refrigerador y esperas”.

Estas jarras suelen contener hasta 10 tazas de agua y filtran lentamente. Por lo tanto, es posible que tengas que esperar o rellenar la jarra con frecuencia, según tus hábitos de hidratación o cuántas personas de la casa utilicen la jarra. En el laboratorio de CR, sometemos cada jarra a una serie de pruebas y calculamos el tiempo que se tardan en filtrar un cuarto de galón de agua en varias etapas de la vida útil del cartucho del filtro. Los mejores hacen el trabajo en poco más de un minuto, mientras que otros tardan un promedio de 43 minutos o más.

¿Funcionan las jarras con filtro de agua?

Para ser claros, las jarras con filtro de agua que probamos están diseñadas para usarse con agua potable; es decir, agua que es segura para beber, para mejorar el sabor y eliminar los olores desagradables. Algunos fabricantes también afirman que sus jarras cumplen con los estándares aceptados para eliminar contaminantes específicos, como el cloro y el plomo. (CR verifica esas afirmaciones en nuestras pruebas). Todas las jarras de nuestras pruebas tienen certificación para la eliminación de cloro, pero menos de la mitad tienen certificación para la eliminación de plomo.

Considerar por qué necesitas un filtro de agua te ayudará a elegir el correcto. ¿Necesitas una jarra que mejore el sabor y reduzca los olores? ¿O una que elimine el plomo y el cloro del agua potable? Tu respuesta es importante, ya que descubrimos que algunos filtros son más efectivos que otros en cada uno de estos aspectos.

El olfato y el gusto generan las principales quejas sobre el agua del grifo; se relacionan directamente con la fuente de agua. Y aquí es donde las jarras con filtro de agua tienden a sobresalir. Ocho de cada diez jarras con filtro de agua en las pruebas de CR mejoran el sabor y reducen el olor.

¿Cómo elijo una jarra con filtro de agua?

La capacidad es la clave. No querrás pasar tus días y noches rellenando una jarra con filtro de agua, ¿verdad? Según la necesidad de beber agua de tu familia, si es pequeña, le alcanzará una jarra con filtro de agua de dos litros, mientras que si es grande, debes invertir en una jarra de agua grande de cuatro litros. El precio es otro factor. Considera el precio de compra original de la jarra con filtro de agua, pero también el costo anual de los cartuchos de reemplazo, que en realidad pueden costar más que la jarra en sí.

A continuación, enumeramos en orden alfabético cinco de las mejores jarras de nuestras calificaciones de jarras con filtro de agua (junto con dos más que hay que evitar). Para obtener más información sobre la filtración, consulta nuestra guía de compra de filtros de agua, y para conocer aún más opciones, consulta las calificaciones de filtros de agua completas de CR.

Las mejores jarras con filtro de agua

Brita Stream Rapids OB55

Opinión de CR: La jarra con filtro de agua que recibió nuestra mejor calificación es la Brita Stream Rapids OB55, el único modelo verdadero con filtración a medida que se vierte. Supera nuestras pruebas de caudal y obstrucción (excelente calificación en ambos aspectos) y obtiene una puntuación sólida por mejorar el sabor y reducir el olor. Está certificada según las normas NSF por eliminar el cloro, pero no el plomo. Verás a la superestrella de la NBA, Stephen Curry, en el empaque, y nuestras pruebas demuestran que el agua de esta jarra baja suavemente, con un traqueteo.

Aclaración: Este artículo, publicado por última vez el 19 de noviembre de 2021, se actualizó para indicar que la jarra Brita Stream Rapids OB55 no cuenta con la certificación de la norma NSF para la eliminación de plomo.

Kirkland Signature (Costco) Water Filtration System

Opinión de CR: El Sistema de filtración de agua Kirkland Signature es un trabalenguas, pero el agua baja con facilidad una vez que lo usas. No tiene certificación de la NSF para eliminar el plomo, pero sí tiene una buena calificación, ya que supera nuestras pruebas con puntajes excelentes para la tasa de flujo y la obstrucción. Si el agua del grifo huele o sabe mal o está contaminada por niveles elevados de cloro, esta jarra, de $25 en Costco, es ideal para ti (suponiendo que seas miembro de Costco).

Pur Basic PPT700W

Opinión de CR: La Pur Basic PPT700W es la jarra con filtro de agua menos costosa de nuestras clasificaciones. Por lo general, se vende por $17 y tiene un costo anual de reemplazo de filtro de $30. La Pur Basic mejora el sabor y reduce el olor y el cloro. Sin embargo, no cuenta con certificación de la NSF para la reducción de plomo y tardará más en filtrar, en particular a medida que pase el tiempo. Los puntajes para la tasa de flujo y la obstrucción son simplemente promedio.

Pur Ultimate with Lead Reduction PPT711W

Opinión de CR: Si tienes la paciencia para esperar hasta una hora para que la Pur filtre el agua (ya sea que la llenes y la metas en el refrigerador o la dejes en el mostrador para más tarde), esta jarra puede ser para ti. A pesar de que tiene una tasa de flujo por debajo del promedio (la cantidad de minutos que toma filtrar 32 onzas de agua), la Pur Ultimate con reducción de plomo PPT711W se ubica cerca de las más altas de nuestras calificaciones. En este caso, el filtrado eficaz lleva su tiempo. Conclusión: es la mejor jarra con filtro de agua para mejorar el sabor y reducir el olor, y no se tapa. En nuestras pruebas para cada uno de estos aspectos, esta jarra obtiene calificaciones de Excelente.

ZeroWater Ready-Pour ZD-010RP

Opinión de CR: La ZeroWater Ready-Pour ZD-010RP tiene quizás el filtro más constante. Entre las cinco mejores jarras con filtro de agua de nuestras clasificaciones, es una de las dos que cuentan con certificación de la NSF para la eliminación de plomo y cloro. Obtiene calificaciones muy buenas por mejorar el sabor y reducir el olor. Esta jarra versátil también obtiene un puntaje excelente en nuestra prueba de obstrucción, lo que significa que el agua fluirá constantemente con el tiempo. Sin embargo, pagarás por esa efectividad, con un elevado costo de reemplazo del filtro de $78 al año. Es más del doble del costo de reemplazo de la Brita con mejor clasificación.

Las peores jarras con filtro de agua

ClearlyFiltered COMIN16JU025114

Opinión de CR: La ClearlyFiltered COMIN16JU025114 cuenta con certificación de la NSF para eliminar el cloro y el plomo. Y sí, filtra bien el sabor y reduce el olor. Sin embargo, es posible que aun así deje un mal sabor de boca y un agujero en la billetera: con un precio elevado de $85 (más del doble del costo de otras jarras probadas por CR), obtiene un puntaje general abismal de 41 en nuestras calificaciones. (La Brita mejor calificada, en la cima de esta lista, tiene un puntaje general de 81). Esta jarra superlenta se obstruye como una represa, lo que significa que gastarás hasta $150 al año en reemplazos de filtros, alrededor del doble en comparación con la siguiente jarra con el precio más alto.

Clear2O GRP200

Opinión de CR: La Clear₂0 GRP200 es la jarra con la calificación más baja en las calificaciones de CR, con un puntaje general de 38. Su tasa de flujo extremadamente lenta pondrá a prueba tu paciencia. Esta jarra también tiene la menor capacidad de nuestras pruebas (6 tazas por jarra), lo que significa que irás del grifo al refrigerador más que un adolescente sediento después de la práctica de fútbol. Está claro que esta jarra se ahoga en un vaso de agua.

