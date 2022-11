Yailin La Más Viral presumió tremenda joya de diamantes, ¡con su rostro incluido!

La influencer dominicana Yailin La Más Viral no solo ha dado mucho de qué hablar gracias a su relación con el cantante Anuel AA, también lo ha hecho por sus atrevidos looks y despampanantes accesorios que combinan con su personalidad.

Una de sus más recientes publicaciones en Instagram demostró que ella no escatima en gastos con tal de darse un “gustito” con sus piezas de joyería. Y todo parece indicar que su última adquisición es la más costosa de su colección.

Se trata de una ostentosa cadena de diamantes con un gigantesco pendiente que celebra su icónica frase “Chiviríca”, ¡y hasta tiene el rostro de Yailin La Más Viral incluido!

Cabe recalcar que la cadena de diamantes quedó al descubierto ante sus seguidores a través de un breve video en el que los brillantes de la pieza quedaron en su máximo esplendor. Además, regaló un taco de ojo a los internautas con el atrevido escote que rockeó en el audiovisual.

“Gracias por esta hermosa medalla de la mano. Mi joyero oficial @randyoro24k me siento Chivirica, para mi el mejor joyero de RD”, escribió la esposa de Anuel AA para acompañar el video.

Como resultado, decenas de sus fanáticos recurrieron a la sección de comentarios para dejarle uno que otro piropo con respecto a su buen gusto en moda. Eso sí, no faltaron quienes optaron por dejarle mensajes no tan amigables, mismos a los que ella decidió no prestarles atención.

