El cantante puertorriqueño Jerry Rivera celebró la libertad de Caín Velásquez: “Mi corazón está de fiesta”

El salsero puertorriqueño, Jerry Rivera, celebró la libertad del ex peleador de la UFC Caín Velásquez, luego de que este pasara más de ocho meses en prisión. El popular cantante expresó su alegría a través de las redes sociales. “¡Dios es bueno! Caín Velásquez hoy es hombre libre. ¡Mi corazón está d fiesta la gloria es de Dios!“, escribió en su cuenta de Instagram.

La publicación de Jerry Rivera estuvo acompañada de una foto del peleador californiano en el momento que se disponía a dejar la prisión por una orden de un juez y la libertad bajo fianza de $1 millon de dólares. De esta forma el salsero boricua muestra su aprecio por el deportista que se encontraba detenido por un polémico caso.

Cabe recordar que a Caín Velásquez se le acusó por intento de homicidio y otros 10 cargos asociados con el uso de armas. Todo esto luego de perseguir en su vehículo y dispararle a Paul Bender, presuntamente en un intento de homicidio contra su hijastro Harry Goularte, quien está acusado de agredir sexualmente al hijo de cuatro años del ex peleador estadounidense.

“Señor Velásquez, no lo soltaría si no estuviera convencido de que, en este momento, ocho meses después, serías un peligro para Harry Goularte, Patricia Goularte o Paul Bender. Si eres un esposo y padre tan devoto, confío y debo creer que no pondrás en peligro nada que te aleje de tu hijo, tu hija, tu familia. Espero que no demuestres que estoy equivocado”, dijo el juez encargado de emitir la sentencia que liberaba a Caín.

Caín Velásquez se entregó a las autoridades desde febrero de este año; de igual forma le fue negada la libertad bajo fianza en tres ocasiones anteriores hasta que finalmente puede volver a estar en libertad. Este caso seguirá bajo investigación y por ahora Velásquez queda libre pero bajo algunas restricciones propias del proceso.

