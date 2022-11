Ex futbolista mexicano arremete contra Gerardo Martino: “Nos produce incertidumbre”

Queda poco más de una semana para que México debute en el Mundial de Qatar 22 en un duelo ante Polonia que será desarrollado el 22 de noviembre. La Selección Mexicana aún no tiene una lista definitiva, pues Gerardo Martino sigue probando algunos futbolistas aunque haya reconocido que internamente ya tiene el grupo formado. Pero este hermetismo fue criticado por Juan Francisco Palencia.

“Produce una incertidumbre de no saber el equipo que va a iniciar el Mundial. A estas alturas, en otros Mundiales ya sabíamos la alineación para el primer partido… lo único que sabemos es de Memo Ochoa, pero ahí en fuera no sabemos quién más“, sentenció el ex futbolista de la Selección Mexicana en una entrevista con el diario As.

💥 ¡YA ESTÁ LA PRELISTA!



🇲🇽 México anunció la lista de 31 convocados que viajarán a España antes del Mundial. pic.twitter.com/8u84fsDd4Q — dataref México (@dataref_mx) October 26, 2022

Con la baja confirmada de Jesús “Tecatito” Corona, la principal duda en la lista de Gerardo Martino es saber si Raúl Jiménez está apto para asistir al torneo y uniformarse con El Tri. A falta de diez días para el debut, aún no hay nada concreto en la lista de convocados, sin dejar de mencionar que serán seis los jugadores que deben ser recortados de la actual lista del Tata.

“No tenemos el roster completo, no sabemos quién se va a quedar fuera, quién no se queda fuera, lamentablemente por lesión sabemos que el Tecatito no llega, Raúl Jiménez estamos en un veremos, y naturalmente todavía faltan otros chicos que queden fuera“, agregó.

¡¡A MADRUGAR!!



Días y horarios de México en Qatar 2022



(Fecha 1) México vs Polonia Martes 22 de noviembre – 7:00 am



(Fecha 2) México vs Argentina Sábado 26 de noviembre – 10: 00 am



(Fecha 3) México vs Arabia Saudita – Miércoles 30 de noviembre – 9:00 am pic.twitter.com/bqgZXSoOeP— Los Expulsados (@losexpulsados) April 1, 2022

