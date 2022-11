Isiah Thomas revive su eterno enfrentamiento contra Michael Jordan: “Hasta que obtenga una disculpa pública, esta pelea continuará por mucho tiempo”

Esta semana la ex estrella de los Detroit Pistons, Isiah Thomas, revivió otro capítulo más del enterno enfrentamiento contra el considerado por muchos como el mejor jugador de baloncesto del mundo, Michael Jordan. En entrevista con Eurohoops, Thomas lanzó una advertencia a Michael Jordan: “Hasta que obtenga una disculpa pública, esta pelea continuará por mucho, mucho tiempo. Yo soy del oeste de Chicago”, dijo.

En la misma entrevista, Isiah Thomas aseguró haberse sentido maltratado por el mítico 23, luego de ver el documental, The Last Dance. “Cuando estaba viendo “The Last Dance”, estaba sentado con mi familia y pensaba que todo estaba bien. Y luego aparece este tipo en la televisión y dice que me odia y luego me llama imbécil”.

“Y luego procedo a ver un documental completo sobre él siendo un imbécil“, replicó.

El origen del problema entre Thomas y Jordan

Michael Jordan admitió en The Last Dance que odiaba los Pistons de Thomas y en aquella época todo se concretó en 1991 cuando el quinteto de Detroit decidió no estrechar la mano del legendario jugador luego de que este y los Bulls los sacaran del camino.

Se dice además que Michael Jordan le quitó la posibilidad a Isiah Thomas de integrar el Dream Team del año 1992, utilizando sus influencias y condición de ídolo de aquella época. Por si fuera poco se refirió a Thomas utilizando el término “Idiota” en The Last Dance.

Una rivalidad lejos de finalizar

Isiah Thomas forma parte del Salón de la Fama del Baloncesto, además es muy respetado por la historia con los Detroit Pistons en la que su figura comandó a los llamados “Bad Boys”. Por su parte Michael Jordan es considerado por muchos como el jugador más grande de la historia.

No solamente en el mundo del baloncesto, Jordan está entre los mejores atletas de la historia en cualquier disciplina.

Ahora el pedido de Thomas deja ver que esta rivalidad con Jordan va para largo, por ahora no se vislumbra que el ex jugador de los Bulls ofrezca disculpa alguna y mucho menos que el ex de los Pistons rectifique su actitud.

