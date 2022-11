Aleida Núñez posa desde la cama con seductor conjunto de lencería traslúcida color rojo

Aleida Núñez encendió las redes sociales con una publicación en la que apareció posando desde la cama y con un atrevido conjunto de lencería traslúcida en la que sus sensuales atributos quedaron expuestos, confirmando así que posee uno de los mejores cuerpos del espectáculo.

Aunque su carrera inició en certámenes de belleza y como presentadora de televisión en León, Guanajuato, saltó a la fama como actriz a partir del año 2000 por su participación en la obra teatral ‘Mamá nos quita los novios’, así como exitosas telenovelas como ‘Salomé’, ‘Las vías del amor’, ‘La fea más bella’, ‘La mexicana y el güero’ y reciente mente ‘Corazón guerrero’, por mencionar solo algunas.

Asimismo, ha logrado destacar como cantante, pero sin duda en donde su belleza no ha pasado desapercibida es dentro del modelaje llegando a posar para varias revistas mexicanas y a través de las comunidades virtuales, en donde sigue conquistando a millones de fanáticos por sus atrevidos posados en los que deja al descubierto su voluptuosa anatomía.

Pero su éxito aumentó luego de sumarse a la lista de celebridades que comparten acaloradas imágenes en las páginas de contenido exclusivo, siendo aleidavip.com donde continuamente se luce con diminutas prendas. Como ejemplo del material audiovisual que publica pensando especialmente para sus admiradores más exigentes, se encuentra una sugerente fotografía en la que posó con un conjunto de lencería color rojo, prendas que además de su minúsculo tamaño, también atrajo las miradas por ser completamente traslúcidas.

El derroche de belleza y sensualidad también ha quedado expuesto en otras publicaciones realizadas dentro de su perfil oficial de Instagram, en donde comparte detalles de los proyectos en los que participa y algunos aspectos de su vida personal como por ejemplo los viajes que realiza.

Y qué mejor si se trata de presumir cuerpazo en bikini, por lo que, durante sus más recientes visitas a Miami, Florida, la artista originaria de Lagos de Moreno, Jalisco, se robó miles de corazones al posar desde un yate con un ligero bikini rosado, cuyas delgadas tiras rodearon la ejercitada silueta que ha logrado tras varios años de entrenamiento y alimentación saludable. View this post on Instagram A post shared by Aleida Nuñez OFICIAL (@aleidanunez)

Dentro la misma red social también ha dejado al descubierto su amor por la práctica del yoga, disciplina que además de contribuir al equilibrio entre cuerpo y mente, deja gratamente sorprendidos a sus fieles admiradores gracias a las complejas poses que realiza, así como la vestimenta que utiliza. View this post on Instagram A post shared by Aleida Nuñez OFICIAL (@aleidanunez) View this post on Instagram A post shared by Aleida Nuñez OFICIAL (@aleidanunez)

