Aleida Núñez muestra su exuberante retaguardia mientras baila con un enterizo de lentejuelas

Aleida Núñez enamoró a miles de fanáticos con un video en el que se lució con un enterizo completamente ceñido, derrochando belleza y sensualidad mientras da la espalda a la cámara para mostrar su exuberante retaguardia.

La actriz y cantante mexicana es una de las famosas que sigue dando de qué hablar por sus romances con hombres millonarios que la consienten con lujosos regalos; así como en redes sociales por las acaloradas imágenes que comparte, y es que en ellas aparece modelando con diminutas y ajustadas prendas que dejan a la vista sus curvas de infarto. Desde bikinis pequeñitos, conjuntos deportivos, vestidos cortos que están a punto de mostrar algo más que sus estilizadas piernas y atrevidos atuendos que utiliza para sus presentaciones musicales o participaciones especiales en la televisión.

Y fue precisamente así como la sensual modelo de 41 años apareció en una de sus más recientes publicaciones de Instagram para consentir con su característico estilo la pupila de casi 4 millones de seguidores. En el breve video posó con un enterizo de lentejuelas color plata con el que no solo expuso su deslumbrante belleza de frente y perfil a la cámara, ya que también mostró un sensual ángulo por la espalda en donde su torneada retaguardia no pudo pasar desapercibida.

De acuerdo con la descripción de la grabación, Aleida Núñez tendrá una participación especial como conductora en el programa de Televisa ‘Más Noche’, al cual ya ha sido invitada en otras ocasiones.

Pero la conducción no es el único proyecto en el que actualmente participa, pues a la par se encuentra en la obra de teatro ‘GranDiosas, el musical’, en donde comparte créditos con otras famosas como Paty Manterola y Laura Flores. Asimismo, continúa causando furor con el candente contenido exclusivo que comparte en su página aleidavip.com.

Ejemplo de las acaloradas imágenes se encuentra aquella en la que aparece posando de frente con una camisa abierta y sin ropa interior, mostrando sus voluptuosos encantos. View this post on Instagram A post shared by Contenido VIP (@contenidovip.agencia)

Mientras que en una publicación anterior que compartió en su galería fotográfica de Instagram elevó la temperatura con una diminuta falda de pedrería en forma de triángulo que nuevamente resaltó sus curvas. View this post on Instagram A post shared by Aleida Nuñez OFICIAL (@aleidanunez)

